Emergencia por lluvias en Casanare deja cerca de 4.200 familias damnificadas

La Fuerza Aeroespacial Colombiana hizo un sobrevuelo a las zonas afectadas por las lluvias en Casanare. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

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Casanare es uno de los departamentos que permanece en alerta máxima debido a la temporada de lluvias que afecta al oriente de Colombia. Allí, las precipitaciones registradas durante las últimas semanas han dejado damnificadas a cerca de 4.200 familias, tanto en los cascos urbanos como en las zonas rurales.

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Frente a esta situación, César Augusto Ortiz, gobernador de Casanare, aseguró durante una rueda de prensa que adoptarán una serie de medidas para atender la emergencia causada por la temporada de lluvias, que a sus ojos es una situación “sin precedentes, histórica, que hoy está dejando graves daños, afectaciones a lo largo y ancho del departamento”.

La primera de ellas, explicó, será declarar la calamidad pública, pues, de acuerdo con los monitoreos técnicos, las cuencas de los ríos Guanapalo y Cravo Sur ya superaron sus niveles habituales, lo que ha provocado desbordamientos e inundaciones.

Entre las principales zonas afectadas, de acuerdo con las autoridades locales, están Nunchía, Yopal, Algarrobo, San Luis de Palenque y Hato Corozal. En la mayoría de estos territorios, agregaron, cerca del 70 % del territorio está cubierto por el agua.

“Tenemos crecientes súbitas históricas, incluso desbordamiento de ríos”, agregó el gobernador Ortiz y señaló que los reportes del Ideam y de Corporinoquia mantienen al departamento “en alerta roja por las crecientes súbitas por las constantes lluvias”.

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Otra de las medidas adoptadas por el mandatario fue abrir una convocatoria pública para apoyar a la población afectada. A través de esta iniciativa, las personas interesadas en donar podrán llevar agua potable, pañales, alimentos no perecederos y colchonetas.

En medio de esta emergencia, el Ejército informó, a través de un comunicado, que soldados de la Décima Sexta Brigada se desplazaron hasta la vereda Sirivana, en Nunchía, para apoyar la evacuación de las comunidades, especialmente en los puntos más críticos, y trasladar a las personas afectadas a lugares seguros.

“De igual manera, facilitaron el transporte de alimentos, ropa, medicamentos y demás ayudas humanitarias, llevando estos elementos hasta las zonas más inundadas para garantizar la atención oportuna de las familias afectadas”, agregó la entidad en el comunicado.

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Por el momento, los organismos de socorro, la Fuerza Pública y las administraciones municipales trabajan de manera conjunta para atender a la población afectada, que podría aumentar, pues sigue el censo de damnificados.

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