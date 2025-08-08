¿En dónde lloverá este fin de semana? Este es el pronóstico del tiempo Ideam

Para el caso de Bogotá, se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias este viernes y el sábado. El domingo disminuirían. Foto: El Espectador - José Vargas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este fin de semana, del 8 al 10 de agosto, en Colombia. De acuerdo con la entidad, se prevé que los acumulados de lluvia más importantes se presentarán en la región Pacífica, el noroccidente de la Andina y en la región Caribe. Sin embargo, se espera que el domingo disminuyan las precipitaciones de manera general en el país, incluyendo Bogotá.

Por ahora, para lo que resta de la jornada de este viernes, se pronostican lluvias en varias regiones del país, con cielos entre parcialmente nublados y despejados en la región Andina, el centro y sur de la Pacífica y el occidente de la Orinoquía. Las lluvias se concentrarían en el oriente de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y sectores del Cauca y Nariño, así como en Antioquia, sur del Tolima, Santander, centro de Norte de Santander y Cundinamarca.

El Ideam también prevé precipitaciones importantes en el piedemonte llanero y en Arauca, Casanare, Meta y Guaviare, mientras que en el Caribe se darían en el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En menor medida llovería en Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés y, por otro lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas hacia el occidente y sur del área marítima.

El sábado 9 de agosto, los mayores acumulados de lluvia se presentarían en el occidente, noroccidente y suroriente del país. “En la región Pacífica, las lluvias más significativas se registrarían en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño; en la Amazonía, en Amazonas, suroriente de Caquetá, Vaupés y sur de Guaviare; y en el Caribe, en el norte de Bolívar, Magdalena, Atlántico, sur de La Guajira y norte del Cesar”, comunicó el instituto.

Del mismo modo, habría acumulados importantes en zonas del piedemonte llanero, como el occidente de Arauca, noroccidente de Casanare y occidente del Meta. En Antioquia, Eje Cafetero, norte y centro de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, oriente del Tolima, sur de Huila, Chocó, sectores de Bolívar, Córdoba y Sucre, así como en zonas de Meta, Casanare, Arauca, occidente de Vichada, sur de Vaupés, norte de Caquetá y áreas del piedemonte amazónico se esperan lluvias de menor medida. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente cubierto con probabilidad de lluvias.

Finalmente, para el domingo 10 de agosto se espera que disminuyan, de manera general, las precipitaciones en comparación con los días anteriores. Sin embargo, el instituto pronostica lluvias concentradas en la costa sur de la región Pacífica y algunas áreas del noroccidente del país. Las lluvias más significativas se registrarían en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y norte de Nariño; en el occidente de Antioquia y sur de Norte de Santander; en el sur de Guainía, occidente de Meta y occidente de Arauca; así como en sectores dispersos de Amazonas y sur de Vaupés.

También se anticipan lluvias menores en el sur de Bolívar, sur de Sucre, Cesar, centro y sur de La Guajira, Atlántico y occidente de Córdoba; en Cundinamarca, sur de Santander, Norte de Santander, Risaralda, Caldas y Quindío; en Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y el piedemonte llanero; y en el oriente de Caquetá, oriente de Putumayo y zonas dispersas del Amazonas. Para el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo parcialmente cubierto, con lluvias más intensas hacia la parte oriental del área marítima.

