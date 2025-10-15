¿En dónde lloverá este miércoles 15 de octubre? Este es el pronóstico del IDEAM

Por las condiciones de las últimas semanas, 629 municipios del país se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para este miércoles 15 de octubre se prevé abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad.

Las lluvias más significativas se esperan en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Por estas condiciones, 629 municipios del país se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 133 están en alerta roja, siendo Antioquia (34), Chocó (20) y Norte de Santander (10), los departamentos con más municipios en este nivel de alerta.

¿Lloverá en Bogotá?

Durante las primeras horas del día, se pronostica un cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse lloviznas en el suroriente de la ciudad.

En horas de la tarde aumentará la nubosidad y las lluvias, sobre todo en el centro oriente y suroriente. Para la noche, el IDEAM estima nubosidad variada y lluvias de variada intensidad en varios lugares de la capital.

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades del país

En dos de las principales ciudades del Caribe colombiano, Barranquilla y Cartagena, se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias de variada intensidad en horas de la tarde y la noche.

Mientras tanto, en Medellín y Cali, el IDEAM pronostica cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco para las horas de la mañana. El panorama cambiará en la tarde y la noche, con lluvias dispersas de variada intensidad y tormentas eléctricas aisladas.

