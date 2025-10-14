¿En qué regiones de Colombia lloverá? Este es el pronóstico del clima del 15 al 17 de octubre Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el más reciente informe sobre el clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales señaló que durante la semana del 15 al 17 de octubre las lluvias serán persistentes y de variada intensidad en la región Pacífica y Caribe.

En estas zonas, añadió la entidad, se presentarán lluvias moderadas y dispersas. En las regiones Orinoquía y Amazonia, por su parte, se prevé precipitaciones especialmente para el miércoles y jueves.

Para Bogotá, la entidad prevé que durante la semana, los días serán entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ocasionales y algunas descargas eléctricas puntuales, especialmente en horas de las tardes.

☔ Miércoles 15 de octubre

Durante el miércoles, se pronostica una alta probabilidad de ocurrencia de lluvias en las regiones Pacífica, Caribe y Andina; mientras que en la Orinoquía y Amazonia se incrementa.

Las precipitaciones asociadas con descargas eléctricas se prevén en algunos sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Atlántico, Magdalena, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Tolima, Meta, Vichada, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Caquetá.

No obstante, en otras zonas se esperan algunas lluvias ocasionales. Estas son Sucre, Bolívar, Cesar, Quindío, Cundinamarca, Huila, Arauca, Guaviare, Guainía, Caquetá y Putumayo.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el IDEAM asegura que el tiempo estará mayormente seco, salvo por algunos chubascos ocasionales al sur de la zona marítima.

☔ Jueves 16 de octubre

El IDEAM prevé que para el jueves persistirán las lluvias en amplios sectores del territorio nacional, aunque en algunos la intensidad disminuya. Habrá precipitaciones, con descargas eléctricas esporádicas, en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Caribe y Amazonia.

Además, dijo el IDEAM, las lluvias son altamente probables en sectores de Chocó, Valle del cauca, Cauca, Nariño, Magdalena, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caquetá, Putumayo y Vaupés.

En cuanto a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y Amazonas, el IDEAM espera que se registren precipitaciones de menor intensidad. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican lluvias ocasionales con cielo parcial a mayormente nublado.

☔ Viernes 17 de octubre

De acuerdo con el IDEAM, para el viernes se pronostica una disminución en la intensidad de las lluvias para las regiones Pacífica, Caribe y Andina; mientras que para las regiones Orinoquía y Amazonia se prevé una disminución significativa en la ocurrencia de las lluvias.

Las lluvias más intensas, por su parte, se esperan en Córdoba, Cesar, Magdalena, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, y Caquetá.

El IDEAM indicó que también se prevén lluvias ocasionales, de menor intensidad, las cuales son probables que se registren en Sucre, Bolívar, Atlántico, Tolima, Boyacá, Vichada, Meta, Huila, Vichada, Vaupés y Putumayo.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento en la nubosidad, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas ocasionales.

