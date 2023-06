En noviembre habría un primer borrador de tratado contra contaminación por plástico

La producción anual de plástico se ha duplicado en los últimos 20 años para alcanzar un nivel de 460 millones de toneladas. Para 2060, podría triplicarse si no se pone un freno. Foto: EFE - DEDI SINUHAJI

“El Comité Internacional de Negociaciones (INC) pide a su presidente que elabore (...) un proyecto de primer borrador del tratado internacional jurídicamente vinculante” para que sea examinado en noviembre durante la tercera reunión de este comité, en Nairobi, con el fin de lograr un texto definitivo para finales de 2024. Esa es la resolución, propuesta tras una última reunión dirigida por Francia y Brasil, que fue adoptada en sesión plenaria en la sede parisina de la Unesco.

Los negociadores, reunidos desde el lunes, no abordaron el núcleo de temas hasta el miércoles por la noche, tras dos días de bloqueo por parte de los países del Golfo, China, Brasil o India, sobre si se debía votar o no en caso de que no existiera unanimidad durante el examen del proyecto de tratado. Al final, se decidió resolver esa cuestión más tarde.

Los 175 países estaban reunidos en la capital francesa en la segunda tanda de cinco sesiones de negociaciones que buscan elaborar un tratado vinculante de aquí a finales de 2024 que cubra la totalidad del ciclo de la vida del plástico.

El principio de este tratado, muy esperado por la creciente magnitud de la crisis del plástico, que se suma a la crisis climática y a la de biodiversidad, se decidió en febrero de 2022 en Nairobi, en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).

La producción anual de plástico se ha duplicado en los últimos 20 años para alcanzar un nivel de 460 millones de toneladas. Para 2060, podría triplicarse si no se pone un freno.

Los países deben lograr un acuerdo pese a sus ambiciones divergentes y a la presión ejercida por las ONG y, también, por determinadas industrias, apoyadas por los países productores de petróleo.

Tras la próxima cita en Kenia, las negociaciones proseguirán en abril de 2024 en Canadá y terminarán en Corea del Sur a finales de 2024.

