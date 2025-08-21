¿En qué regiones lloverá este jueves 21 de agosto? Este es el pronóstico del clima

En varias regiones del país predominará el tiempo seco, pero el IDEAM no descarta las lluvias. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en su más reciente pronóstico del clima, informa que un sistema de baja presión presente en el norte del país ha generado alta inestabilidad atmosférica y nubes de gran desarrollo vertical, principalmente en el noroccidente de la región Andina y en el centro y occidente del Caribe.

Además, la entidad señala que el paso de una onda tropical ha intensificado las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas en las últimas horas. Esta situación se ha registrado principalmente en amplios sectores de Antioquia, Caldas, el oriente de Chocó y el centro de Sucre.

En las últimas horas también se han reportado áreas nubosas con lluvias y actividad eléctrica dispersa en el occidente de Vichada, el occidente de Guainía, Guaviare y en Norte de Santander. En contraste, en el archipiélago de San Andrés y Providencia y en otras zonas del país se ha mantenido tiempo seco.

📍 Pronóstico del clima 21 de agosto

Para hoy, el IDEAM prevé que, debido a la presencia de un sistema de baja presión y la interacción con una onda tropical, se registren precipitaciones de variada intensidad en sectores del norte del país. Las zonas más afectadas serán el Caribe, el norte de la región Andina y el norte del Pacífico.

Los acumulados más significativos podrían presentarse en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Norte de Santander y Santander, acompañados de actividad eléctrica.

También se esperan lluvias moderadas en el occidente de Tolima, el noroccidente de Cundinamarca y el occidente y oriente de Boyacá. En la Orinoquía y la Amazonía podrían registrarse lluvias dispersas, con mayor probabilidad en el sur de Casanare, Meta, Guaviare, Guainía y Vichada.

En el sur de la Amazonía y del sur de la región Andina se prevé un descenso en las lluvias. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco.

📍 Pronóstico del clima 21 de agosto en Bogotá

Durante la madrugada, Bogotá presentó cielo parcialmente nublado y tiempo seco, con una temperatura mínima de 10 °C. En la mañana, se prevé nubosidad con lloviznas ocasionales hacia los cerros orientales, en sectores de San Cristóbal y Usme. Predominará el tiempo seco en el resto de la ciudad.

En horas de la tarde se espera un ligero incremento de la nubosidad con lloviznas de corta duración en localidades del noroccidente, especialmente Engativá y Suba, mientras que en las demás predominará el tiempo seco.

La temperatura máxima estará cercana a los 21 °C. En la noche se prevén condiciones de tiempo seco y poca nubosidad.

📍 Pronóstico del clima 21 de agosto en otras ciudades

🌦 Barranquilla: Durante gran parte de la jornada se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco; sin embargo, no se descarta algunos chubascos en la tarde o en la noche. (T. máx.: 32 °C).

🌦 Cartagena: Prevalencia del tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado en la mayor parte del día. (T. máx.: 33 °C).

🌦 Medellín: Se prevé condiciones nubosas y posibles lluvias durante el día (T. máx.: 29 °C).

🌦 Tunja: Se estima cielo de parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas en la tarde. (T. máx.: 18 °C).

🌦 Bucaramanga: Aunque predominará el tiempo seco con cielo de parcial a mayormente nublado durante gran parte del día, no se descartan algunas lloviznas o lluvias esporádicas en las primeras horas de la mañana. (T. máx.: 29 °C).

🌦 Cali: Son posibles lloviznas en la mañana y algunas lluvias dispersas en la tarde y en la noche. (T. máx.: 32 °C).

📍 Otras alertas del IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total, 48 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Amazonía, Caribe, Orinoquía, Pacífico y Andina, de los cuales 6 municipios se encuentran alerta roja, destacándose los departamentos de Cundinamarca y Huila con 2 municipios cada uno.

💧 Alertas por deslizamientos: En total, 334 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 47 municipios se encuentran alerta roja, destacándose los departamentos Antioquia con 21, Chocó con 7 y Caldas con 4 municipios.

☔ Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: nueve (9) rojas, una (1) roja puntual, veinticuatro (24) naranjas y diecisiete (17) amarillas; Caribe: una (1) roja, doce (12) naranjas y veintisiete (27) amarillas; Orinoco: siete (7) rojas, una (1) roja puntual, tres (3) naranjas y veinte (20) amarillas; Pacífico: una (1) roja, seis (6) naranjas y diez (10) amarillas; Amazonas: una (1) naranja y dos (2) amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se mantiene la alerta amarilla por oleaje y viento en la zona oriental y central del mar Caribe colombiano. Se eleva a alerta naranja por tiempo lluvioso en el golfo de Urabá y alerta amarilla para el centro del Caribe.

• Pacífico colombiano: Se mantiene alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte de la cuenca Pacífica. Además, se mantiene la alerta amarilla en el océano Pacífico nacional por oleaje y viento.

