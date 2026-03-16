¿En qué regiones lloverá este lunes 16 de marzo? Esto dice el pronóstico del IDEAM

Aunque se espera un descenso del volumen de las lluvias en general para el país con respecto a los días anteriores, esto no implica que no vaya a llover en algunas regiones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este lunes 16 de marzo. De acuerdo con la entidad, se espera un descenso del volumen de las lluvias en general para el país con respecto a los días anteriores.

Sin embargo, eso no implica que no se vayan a presentar precipitaciones en algunas regiones del país. Este es el caso de algunos departamentos de la región Andina, la Pacífica y el suroriente de la Amazonia.

En concreto, lluvias moderadas a fuertes, que incluso pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, se prevén en el oriente del Amazonas, Guaviare, Caquetá, centro de Nariño, norte del Tolima, Caldas, Cauca, centro y suroriente de Antioquia, Santander, norte de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca.

Son posibles lluvias de ligeras a moderadas en sectores de los departamentos ya nombrados, junto con Chocó, Huila, Vaupés, Putumayo, sur de Bolívar, Norte de Santander, Vichada y Guainía.

Algunas lluvias moderadas podrían presentarse en sectores de los departamentos de Chocó, Huila, Vaupés, Putumayo, sur de Bolívar, Norte de Santander, Vichada y Guainía.

Finalmente, el IDEAM estima tiempo seco en departamentos como Casanare, Arauca, La Guajira, Magdalena, norte de Bolívar, Sucre, Atlántico, norte de Córdoba y sectores del Meta.

¿Se acerca otro frente frío a Colombia?

En su más reciente pronóstico del tiempo, el IDEAM da a conocer que está monitoreando un nuevo frente frío "que podría ocasionar un incremento de los vientos y del oleaje en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en el mar Caribe occidental".

Cabe recordar que las lluvias que ocasionaron las inundaciones de buena parte del departamento de Córdoba a inicios de febrero estuvieron influenciadas, en gran medida, por un frente frío.

El sistema que está monitoreando actualmente el IDEAM, “tendría una posible incidencia con otros sistemas atmosféricos que podrían favorecer las lluvias fuertes sobre la región Caribe para los próximos días”, sobre todo entre el 18, 19 y 20 de marzo.

Sin embargo, aclaró el Instituto, es una condición que requiere monitoreo y seguimiento entre hoy y mañana para tener mayor certeza sobre su evolución.

¿Lloverá en Bogotá?

Para la capital del país, el IDEAM estima lloviznas y lluvias ligeras en horas de la mañana en algunas zonas del norte, oriente y centro de la capital del país.

En la tarde, es posible que se presenten lluvias ligeras e incluso moderadas en amplios sectores de la ciudad, principalmente en el norte y occidente, en localidades como Usaquén, Suba, Fontibón y Engativá.

Finalmente, en la noche se prevén condiciones secas con nubosidad variable sobre gran parte de la capital.

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