¿En qué sectores de Bogotá y el país lloverá este martes 17 de marzo? Esto dice el IDEAM

Se esperan lluvias en varios sectores de la capital del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para este martes 17 de marzo se espera un incremento relativo en los volúmenes de lluvias, sobre todo en las regiones Andina, Pacífica, centro y oriente del Caribe y el piedemonte de la Amazonia.

En los departamentos de Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Chocó, Bolívar, Magdalena, Cesar y Norte de Santander, se esperan las lluvias más fuertes, incluso con probabilidad de tormentas eléctricas.

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En Amazonas, Vaupés, Guainía, Meta, Córdoba y Sucre, el IDEAM prevé lloviznas a lluvias moderadas, mientras que en Vichada, Arauca, Casanare, Atlántico y La Guajira, se espera que predomine el tiempo seco.

¿Llegará un nuevo frente frío a Colombia?

En los últimos días, el IDEAM ha señalado que sigue de cerca el desarrollo de un nuevo frente frío, aunque, por el momento, no se espera que descienda hasta el territorio nacional.

Sin embargo, eso no implica que no vaya a tener impactos sobre algunas regiones del país. Por ejemplo, podría incrementar el oleaje en el centro y occidente de la cuenca del Caribe colombiano. Además, si el frente frío se asociara con otros sistemas atmosféricos, podrían presentarse lluvias fuertes en el Caribe y el centro y norte de las regiones Andina y Pacífica, principalmente el miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

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Pese a esto, el Instituto es claro en señalar que “esta condición requiere monitoreo y seguimiento entre hoy y mañana para tener mayor certeza sobre su evolución”.

Se esperan lluvias en Bogotá

Para la capital del país, el Instituto pronostica tiempo seco con intervalos soleados en horas de la mañana y un moderado incremento de nubosidad hacia mediados de la mañana. Podrían presentarse lloviznas en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.

Ya para las horas de la tarde, las lluvias podrían aumentar en diversos sectores de la ciudad, principalmente en el occidente, en localidades como Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Puente Aranda.

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En la noche, el IDEAM prevé lluvias ligeras en varios sectores de la capital, sobre todo en el suroccidente, en Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme.

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