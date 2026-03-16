Esta semana se esperan lluvias en la mayoría del país, según el Ideam. Este es el pronóstico

En Bogotá se estima una probabilidad de lluvias durante las tardes. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para esta semana laboral, del 16 al 20 de marzo de 2026. Según comunicó la entidad, para estos días se prevé nubosidad variada y lluvias en la mayor parte del país, especialmente durante martes y jueves, en las regiones Pacífica, Andina y Caribe.

Además, los días 18 y 19 de marzo, podría presentarse incidencia directa de un frente frío, sobre todo en la región Caribe, donde se espera un aumento significativo de la velocidad de los vientos y del oleaje, y centro y norte de la Andina. Por otro lado, en Bogotá, se estima una probabilidad de lluvias durante las tardes, principalmente en sectores del norte y oriente de la ciudad, con una temperatura que podría oscilar entre los 10 °C y los 21 °C.

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En específico, para lo que resta de este lunes, se espera un descenso general en el volumen de lluvias en el país en comparación con días pasados. No obstante, los mayores acumulados de precipitación se concentrarían en el centro de la región Andina, la Pacífica y el suroriente de la Amazonia. También se prevén lluvias entre moderadas y fuertes, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, en el oriente del Amazonas, centro de Nariño, Tolima, Caldas, Cauca, centro y suroriente de Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca.

Además, son posibles lluvias ligeras a moderadas en sectores de Quindío, Risaralda, Chocó, Huila, Vaupés, Putumayo, sur de Bolívar, Norte de Santander y Guainía. En cambio, se anticipa tiempo seco en Casanare, Arauca, La Guajira, Magdalena, norte de Bolívar, Sucre, Atlántico, Guaviare, norte de Córdoba y sectores del Meta. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerán condiciones secas y cielo despejado.

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El martes 17 de marzo persistirían las lluvias, con los mayores acumulados en las regiones Andina y Pacífica, así como en sectores del oriente y sur de la región Caribe y el suroriente de la Amazonia, mientras que en el resto del país predominará el tiempo seco. Se prevén lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con tormentas eléctricas, en el oriente del Amazonas, Nariño, Tolima, Huila, Caldas, oriente de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

El Ideam indicó que también son posibles lluvias ligeras a moderadas en zonas de Cauca, Valle del Cauca, Chocó, occidente de Putumayo, Caquetá, Vaupés y Guainía. En el sur de Córdoba y en sectores de Caquetá, Guaviare, Quindío, Risaralda y occidente del Amazonas se prevén lluvias ligeras y lloviznas. Por otro lado, se espera tiempo seco en Casanare, Vichada, Meta, Arauca, La Guajira, Sucre, Atlántico y en el norte y centro de Córdoba. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerán condiciones secas con cielo parcialmente nublado, aunque en el norte del área marítima podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas.

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Para el miércoles 18 de marzo, el instituto pronostica una ligera disminución de las lluvias a nivel nacional. “No obstante, los mayores acumulados de precipitación se registrarán en el centro y norte de la región Andina, el norte de la Pacífica, el oriente y sur de la región Caribe, y el suroriente de la Amazonia”, señaló.

En suma, se prevén lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, en el suroriente de Antioquia, Caldas, Santander, Norte de Santander y Cesar. Se presentarían lluvias ligeras a moderadas en Chocó, Huila, occidente de Putumayo, sur de Bolívar, Magdalena, Cundinamarca y Boyacá, y habría lluvias ligeras y lloviznas en el sur de Córdoba, Vaupés, sectores de Caquetá, occidente del Amazonas y Nariño. Predominará el tiempo seco en Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Caquetá, oriente de Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, Quindío, Guainía, La Guajira, Sucre y en el norte y centro de Córdoba. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras, las más intensas en el oriente y noroccidente del área marítima.

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Para el jueves 19 de marzo se prevén condiciones mayormente nubladas y lluvias persistentes en amplios sectores de la región Andina y en áreas del sur y oriente de la región Caribe, mientras que en el resto del país predominará el tiempo seco. Se presentarían lluvias de intensidad moderada a fuerte, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, en Cesar, Magdalena, Antioquia, Santander, Norte de Santander, occidente de Boyacá, Amazonas, Vaupés y Guainía.

Además, son posibles lluvias ligeras a moderadas en Chocó, sur de Bolívar y Córdoba, Caldas, Tolima y Caquetá. Lluvias ligeras y lloviznas se esperan en zonas de Huila, Risaralda y Nariño. En cambio, ee prevé tiempo seco en Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, oriente de Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, Cauca, Quindío, norte y centro de La Guajira, Sucre y Atlántico. Por otra parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras y moderadas.

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Finalmente, de acuerdo con el Ideam, para el viernes 20 de marzo se esperan condiciones entre parcial a mayormente nubladas, con lluvias persistentes en amplios sectores de las regiones Andina y Amazónica, así como en áreas del sur y oriente de la región Caribe. En el resto del territorio nacional habría tiempo seco.

“Se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, en Norte de Santander, Santander, Antioquia, sur de Bolívar, Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta, Boyacá, Cundinamarca y Caldas. También son posibles lluvias ligeras a moderadas en Nariño, Chocó, Huila, Tolima, Sucre, Córdoba, Magdalena y Bolívar. Lluvias ligeras y lloviznas se presentarán en zonas de Cauca y Risaralda”, se lee en el comunicado.

En Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Putumayo, Arauca, Valle del Cauca, norte y centro de La Guajira y Caquetá se espera tiempo seco, así como en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde prevalecerán condiciones secas y cielo despejado.

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