En video: registran a dos pumas en el área protegida de los Farallones, cerca de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos pumas (puma concolor) fueron vistos en los Farallones, una zona protegida ubicada a media hora de la ciudad de Cali, que está bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Los individuos, uno detrás del otro, fueron registrados en video por un guía ambiental de la entidad.

Nataly Charrupi Riascos, bióloga de la CVC, indicó que, según se observa en las imágenes, podría tratarse de una madre y de su cría. El primer ejemplar es rápido y tiende a huir, mientras que el segundo es más curioso y se queda, por un momento, viendo al guía.

Le puede interesar: ¡Nuevo récord! Esta es la serpiente silvestre más larga del mundo

“Este comportamiento es típico de pumas que están acompañando el proceso de crecimiento de sus hijos. Podemos inferir que, por el tamaño del segundo individuo y su comportamiento, es un juvenil que está entrando a su etapa adulta, es decir, puede tener máximo 18 meses. La mamá ha podido enseñarle a cazar y actividades de sobrevivencia”, dijo Charrupi.

La bióloga también explicó que, aunque esta zona hace parte de la distribución natural del puma, su avistamiento confirma que los procesos de restauración y conservación están funcionando. Este animal, al igual que muchos otros felinos, es considerado una especie sombrilla, es decir que requiere de un entorno saludable, con amplias coberturas boscosas y buenas fuentes de agua.

Lea también: Los días se están haciendo más largos y es culpa, en gran parte, del cambio climático

Además, su presencia implica que “hay una cadena trófica robusta y un ambiente bien conservado, con condiciones óptimas”, afirmó Charrupi. La autoridad ambiental ha recolectado imágenes a través de cámaras trampa que dan cuenta de otros animales en el área, los cuales son parte de la dieta del puma, como guatines, venados y cuatíes.

Aunque para algunos pueda parecer que los individuos registrados en video están delgados, se encuentran en una talla correcta, según la bióloga. A sus ojos, lo que sucede, en realidad, es que estamos acostumbrados a ver documentales de Estados Unidos y Canadá, donde los pumas son mucho más grandes; pueden alcanzar el doble del tamaño de los ejemplares del trópico.

Le puede interesar: El primer mapa de los volcanes, cañones y montañas que hay bajo el Pacífico colombiano

“El tamaño promedio de un puma tropical, desde el suelo hasta su cabeza, está entre 60 y 70 centímetros. Las hembras suelen alcanzar un peso de 40 kilos y los machos entre 55 a 75 kilos. Son animales depredadores, tienen músculos muy fuertes y pocos depósitos de grasa”.

Charrupi hizo un llamado a no intervenir en el comportamiento natural de estos animales y a que no se les ofrezca alimento. “A veces tenemos esa tendencia, pensando que están delgados, pero no lo hagamos”, dijo. También instó a guardarles respeto y a no hacerles daño, pues, como evidencia en el video, son animales inofensivos, siempre y cuando no sean acorralados. “Podemos convivir con ellos”, concluyó la bióloga.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜