¿En qué sectores del país lloverá hoy? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam

En Bogotá habría un ligero aumento de la nubosidad durante el transcurso de la jornada. Foto: Óscar Pérez

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De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante la madrugada de este martes 4 de agosto se observó abundante nubosidad, con lluvias entre moderadas y fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas. Las principales precipitaciones se registraron en sectores del oriente de Córdoba, sur de Bolívar, norte y oriente de Antioquia, occidente y norte de Santander, norte y occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca y el norte y sur del océano Pacífico colombiano. También se presentaron en áreas puntuales del sur de Cesar y norte de Norte de Santander.

Por otro lado, en el mar Caribe colombiano predominó el tiempo seco, con cielo entre despejado y ligeramente nublado, aunque de identificó un incremento de la nubosidad con lluvias entre moderadas y localmente fuertes en inmediaciones del golfo de Urabá. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominó el cielo entre despejado y ligeramente nublado, con persistencia de tiempo seco, salvo por algunas lluvias ligeras y ocasionales sobre sus aguas adyacentes.

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Además, de manera aislada y ocasional, el Ideam registró lloviznas y lluvias de menor intensidad en sectores del occidente de Arauca, occidente de Casanare, Caldas, suroccidente de Valle del Cauca, occidente de Cauca, noroccidente de Nariño, sur de Chocó, occidente de Putumayo, occidente de Amazonas y en el norte y sur de Vaupés.

Pronóstico del tiempo para hoy

En el caso puntual de Bogotá, durante esta madrugada predominó el tiempo seco, con cielo parcialmente nublado y la temperatura mínima registrada fue de 10 °C. En ese sentido, el instituto prevé que esta mañana continúen las condiciones de tiempo seco en la ciudad, pero habría un ligero aumento de la nubosidad durante el transcurso de la jornada. Para la tarde hay baja probabilidad de lloviznas en sectores de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, y la temperatura máxima estará cercana a los 20 °C. Durante la noche se mantendrán las condiciones de tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Para el resto del país, el Ideam estima que las lluvias se concentrarán en sectores del norte y sur de la región Caribe, norte y centro de la región Andina, norte y occidente de la Orinoquía, norte de la Amazonia, así como en amplias zonas de la plataforma marítima y continental del Pacífico.

También son probables lluvias significativas en algunos sectores del centro y occidente del mar Caribe colombiano, mientras que sobre áreas del centro y sur de la región Andina y el nororiente de la región Caribe se espera una menor probabilidad de precipitaciones. Para la región Caribe se prevé cielo entre ligera y mayormente nublado, con lluvias escasas en la mañana en gran parte de la región. Luego, aumentará la nubosidad, favoreciendo lluvias sectorizadas entre moderadas y fuertes, con mayor intensidad durante la noche y la madrugada en el sur y oriente de Córdoba, norte y sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, sur y nororiente de Magdalena, así como en áreas puntuales del occidente de La Guajira y sur de Cesar.

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“Sobre el mar Caribe colombiano, particularmente en los sectores central y occidental, se estima cielo mayormente nublado con lluvias entre moderadas y localmente fuertes durante la noche y la madrugada”, comunicó el Ideam. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables lloviznas y lluvias entre ligeras y moderadas a diferentes horas del día, las más importantes durante la noche y la madrugada.

Por otro lado, en la región Andina se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre moderadas y fuertes en sectores del norte, oriente y occidente de Antioquia, norte y sur de Santander, Risaralda, norte de Norte de Santander y oriente de Boyacá, especialmente durante la noche y la madrugada. También son probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y la noche en algunos sectores de Caldas, Quindío, oriente y occidente de Cundinamarca, así como en el sur y oriente de Huila. Hacia amplios sectores de Tolima, el centro de Cundinamarca, el centro de Boyacá y el occidente de Huila se espera predominio de tiempo seco durante la mayor parte de la jornada.

Para la región Pacífica, el instituto prevé condiciones mayormente nubladas, con lluvias entre moderadas y fuertes durante la jornada en amplios sectores de Chocó y el occidente de Valle del Cauca. Este tipo de precipitaciones, además, son probables durante la tarde y la noche en zonas del occidente de Cauca y del centro y occidente de Nariño. En el centro y oriente de Cauca y Nariño las lluvias serán menos generalizadas y, de presentarse, corresponderán a eventos aislados y de corta duración.

En la Orinoquía habría cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre moderadas y localmente fuertes en el norte y oriente de Vichada y en el norte y occidente de Arauca, principalmente durante la mañana y la tarde. De igual forma, en el occidente de Casanare y Meta son probables lluvias entre moderadas y fuertes durante algunas horas de la tarde, la noche y la madrugada.

En la Amazonia también se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre moderadas y fuertes durante la tarde, la noche y la madrugada, especialmente en sectores del occidente y nororiente de Guaviare, sur y occidente de Guainía, centro de Vaupés y norte y occidente de Caquetá. Hay probabilidad de lluvias localmente moderadas en el occidente de Putumayo y el suroccidente de Amazonas.

El Ideam agregó que se prevén temperaturas máximas cercanas o ligeramente superiores a los valores climatológicos en sectores de la región Caribe, particularmente en Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira, así como en áreas puntuales de los valles interandinos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.

“Estas condiciones, combinadas en algunos casos con un alto contenido de humedad atmosférica, favorecerán sensaciones térmicas elevadas durante las horas de la tarde, especialmente en Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira. De igual manera, se estiman valores altos de sensación térmica en sectores de Tolima, Norte de Santander, Guainía y el sur del departamento de Amazonas”, se lee en el comunicado.

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Se prevén, en suma, bajas concentraciones de polvo del Sahara sobre el oriente de la plataforma marítima y continental del mar Caribe colombiano, particularmente durante las horas de la noche.

Pronóstico para otras grandes ciudades:

• Barranquilla: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. No obstante, en horas de la tarde son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. (Temperatura máxima estimada: 34 °C).

• Cartagena: Después de una mañana con predominio de tiempo seco, en horas de la tarde y durante algunas horas de la noche se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas. (Temperatura máxima estimada: 33 °C).

• Bucaramanga: En la mañana se espera tiempo seco, con cielo parcialmente nublado. Para la tarde y la noche se prevé un incremento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado a nublado y probabilidad de precipitaciones entre ligeras y moderadas. (Temperatura máxima estimada: 27 °C).

• Medellín: Después de una mañana con predominio de tiempo seco, durante algunas horas de la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado a cubierto, con algunas lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

• Tunja: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. Sin embargo, no se descartan algunas lloviznas ocasionales en horas de la tarde. (Temperatura máxima estimada: 18 °C).

• Cali: Durante la mañana predominarán las condiciones secas. En la tarde y la noche se prevé cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre ligeras y moderadas. (Temperatura máxima estimada: 29 °C).

• Popayán: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco durante gran parte de la jornada. Sin embargo, al finalizar la tarde no se descartan algunas lloviznas ocasionales. (Temperatura máxima estimada: 26 °C).

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