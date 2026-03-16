¡Nuevo récord! Esta es la serpiente silvestre más larga del mundo

A finales de 2025, en la región de Maros, en Sulawesi (Indonesia), empezó a correr el rumor de una gigantesca pitón reticulada. Foto: Guinness World Records

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Se cree que las pitones reticuladas (Malayopython reticulatus) son la especie de serpientes más largas del mundo, pues su longitud suele alcanzar entre tres y seis metros, aunque algunos ejemplares, sobre todo hembras, suelen superar este tamaño.

A finales de 2025, en la región de Maros, en Sulawesi (Indonesia), empezó a correr el rumor de una gigantesca pitón reticulada. Semanas después, Diaz Nughara, un guía de vida silvestre y manipulador de serpientes, con licencia de Borneo, y Radu Frentiu, explorador y fotógrafo de historia natural, organizaron un viaje a la región.

El 18 de enero, Nughara y Frentiu, acompañados por el conservacionista local Budi Purwanto, llevaron a cabo una serie de medidas para verificar los rumores. Con una cinta métrica, pudieron determinar que la serpiente mide 7,22 metros desde la cabeza hasta la punta de la cola.

Las medidas, que fueron evaluadas por la organización Guinness World Records, bastaron para certificar que se trata de la serpiente silvestre más larga del mundo. “Esto significa que, si se colocara a lo ancho de una portería estándar de la FIFA, esta prodigiosa pitón ocuparía prácticamente todo el ancho de un poste a otro”, agregó la organización al dar a conocer el nuevo récord.

De hecho, reconoce la GWR, la serpiente podría ser más grande, pues bajo anestesia el cuerpo de estos animales se relaja y podría aumentar su tamaño hasta un 10 %. Si se tiene esto en cuenta, la serpiente mediría hasta 7,9 metros.

“Sin embargo, debido a los riesgos inherentes a la anestesia, GWR considera que los animales solo deben ser ‘anestesiados’ por razones de seguridad o para procedimientos médicos necesarios, por lo que esto no se ha puesto a prueba”, agregó la organización.

La serpiente, que fue bautizada como Ibu Baron, que traduce “La Baronesa”, también fue pesada, arrojando un peso de 95,5 kg, lo que equivale al peso de un panda gigante adulto.

Ahora Ibu Baron vive en una especie de santuario que Purwanto creó en la región de Maros, donde desde hace varios años existe un conflicto entre las personas y las serpientes.

Pese a que las pitones reticuladas no son venenosas, se les considera una grave amenaza para el ganado, las mascotas e incluso los niños, ya que en los últimos años varias personas, además de animales domésticos, como perros, han sido asfixiadas hasta la muerte por estas serpientes.

“Las apariciones de estas serpientes gigantes están aumentando porque sus hábitats se están reduciendo y la disponibilidad de su alimento natural [como cerdos salvajes y ganado anoa silvestre] está disminuyendo, probablemente como resultado de la caza furtiva, lo que significa que las pitones están entrando en contacto con las personas con más frecuencia que en el pasado”, explicó Nugraha.

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