Hace unos días se realizaron las elecciones de los representantes del público del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca, en palabras sencillas, garantizar la participación pública y el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Uno de sus aspectos más importantes es que se trata del primer acuerdo ambiental de la región que establece obligaciones específicas para proteger a quienes defienden el medio ambiente.

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Este último punto es crítico para Colombia, pues según el último informe de la ONG Global Witness, durante 2025 al menos 124 defensores de la tierra fueron asesinados en el mundo, 39 de ellos en Colombia. Es el cuarto año consecutivo en el que nuestro país ocupa el primer lugar.

En medio de este contexto, la colombiana Vanessa Torres, actual subdirectora de Ambiente y Sociedad y quien ha participado en la negociación, la ratificación y la implementación del Acuerdo en el país y en la región, fue elegida como una de las representantes del público para la subregión uno, conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Torres fue la mujer más votada de toda la región, con 570 de los más de 2.000 votos emitidos.

En diálogo con El Espectador, Torres habló sobre los retos que enfrenta la implementación del Acuerdo de Escazú, en particular con la transición de gobierno, así como sobre las discusiones que se vienen en torno a la consulta previa, el fracking y los bonos de carbono, y sobre la meta aún inconclusa de proteger a quienes defienden los ecosistemas en el país.

¿En qué consiste el rol de la representante del público en el Acuerdo y cuáles son sus objetivos para estos cuatro años?

El Acuerdo cuenta con una representación para que las personas puedan intervenir directamente en su implementación. Esto es diferente a lo que pasa, por ejemplo, con el Acuerdo de París, que es más conocido, pero donde muchas negociaciones son a puerta cerrada.

Mi apuesta principal es que se implemente efectivamente el artículo nueve, que habla de la protección a personas defensoras. Lo segundo es garantizar que la guía con enfoque de género del Acuerdo se implemente de manera efectiva en Colombia y en todos los países que lo han ratificado. Y, finalmente, es clave conectar las diferentes agendas ambientales, porque hoy la atención está dividida entre los acuerdos sobre clima, desertificación y biodiversidad, y estando a las puertas de 2030, necesitamos unir esfuerzos.

La implementación del Acuerdo de Escazú en el país arranca con un nuevo gobierno, cuyas prioridades ambientales son muy distintas a las del anterior. ¿Corre riesgo el Acuerdo en los próximos cuatro años?

Algo clave que hay que tener en cuenta es que Escazú no es una agenda del gobierno de turno, sino un mandato de la gente: si se ratificó en este país fue porque la ciudadanía lo pidió, y eso es algo que a los tomadores de decisión no se les puede olvidar. Por eso hace parte del bloque de constitucionalidad y debe ser una agenda de Estado. Además, tenemos una hoja de ruta que está radicada ante las Naciones Unidas y que se debe cumplir, y un decreto que define el sistema de gobernanza del Acuerdo.

Este Acuerdo fue firmado por Colombia en diciembre de 2019, y el 22 de abril de 2021 entró en vigor en la región al contar con la ratificación de 12 estados. Foto: Archivo Particular

Colombia lleva varios años como el país más peligroso para los defensores ambientales, cuya protección es uno de los puntos principales del Acuerdo. ¿Por qué sigue siendo tan difícil atender esta situación?

Es un tema complejo, en parte porque hay muchas entidades involucradas, empezando por el Ministerio del Interior, que tiene bajo su estructura a la Unidad Nacional de Protección. Aunque la UNP tiene autonomía presupuestal y de funciones, tiene que ser más activa y entender mejor qué es una persona defensora del ambiente.

Mujeres defensoras nos cuentan que llegan a denunciar una amenaza anónima y lo primero que les piden es la cédula de su agresor, así que se crean barreras contra las mismas personas amenazadas y se cae en un escenario sin resultados. Eso se refleja en la cantidad de personas que hacen parte del sistema de protección y son asesinadas, ya sea mientras esperan que les asignen un esquema o cuando ya lo tienen, porque muchas veces ese esquema no responde a las particularidades de su territorio.

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¿Cómo se resuelve eso?

Tiene muchos matices, pero creo que el primer paso es generar mayor sensibilidad dentro de las instituciones del Estado y recordar que en Colombia hay personas que entregan su vida por defender páramos, ríos y bosques, y que gracias a ellas somos uno de los países más biodiversos del mundo, por lo que tenemos que garantizar y preservar su vida. Ojalá esta representación sirva para abrir un diálogo entre las instituciones y quienes están siendo víctimas de la violencia en este país.

Una de las principales apuestas ambientales del gobierno de De la Espriella ha sido acelerar los cambios a la consulta previa, que toca justamente uno de los pilares del Acuerdo: la participación ciudadana. ¿Qué posición tiene al respecto?

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En esta discusión debemos partir del hecho de que Colombia es el país de América Latina y el Caribe con el marco normativo más fuerte en materia de consulta previa, lo que pone un estándar alto en la región. Y vale aclarar que Escazú no habla de consulta previa, pero sí de participación ciudadana y de las garantías que deben darse en torno a ella.

Hace unos días, con varios colegas, reflexionamos sobre esto y concluimos que nadie puede decir que está 100 % conforme con el derecho fundamental a la consulta previa ni con cómo se está implementando. Las comunidades tienen sus reparos, pues consideran que no es suficiente; para las empresas es un proceso muy lento y, para el Estado, muy costoso.

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El llamado que yo haría es que quienes tienen que estar en el centro de esta discusión son las comunidades étnicas, y es con ellas que se tiene que dar, con base en el principio de no regresividad, es decir, que no se puede retroceder en un derecho que ya ha sido reconocido.

El nuevo gobierno ha planteado impulsar sectores como el petróleo, la minería y el fracking como motores de la economía. ¿Es posible conciliar ese modelo de desarrollo con los derechos que protege el Acuerdo de Escazú?

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Este fue justamente un punto muy discutido en el Congreso cuando se abordó el Acuerdo, por el temor de algunos sectores a que la gente participe cuando se están tomando las decisiones. Y la respuesta es muy sencilla, y es que esto es una democracia y un Estado social de derecho. Si algo demuestra la conflictividad socioambiental en Colombia, es que buena parte de estos conflictos se genera porque la gente no conoce las decisiones que se están tomando sobre su territorio.

Hay un ejemplo que siempre pongo: ¿qué harías tú si llegas a tu casa después de trabajar y encuentras que están haciendo un pozo petrolero en la mitad de tu sala? Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, y eso es lo que les pasa a muchas comunidades en Colombia y en la región.

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¿Qué papel también tiene el Acuerdo y su representación frente a la propuesta de hacer fracking en Colombia?

Uno de los movimientos que respaldan mi candidatura es el movimiento antifracking, e insisto mucho en que cualquier decisión sobre los territorios del país debe tener como principio el diálogo con quienes los habitan, y sobre todo con quienes los protegen y arriesgan su vida por hacerlo.

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Nos reconocemos como uno de los países más biodiversos del mundo, pero solemos olvidar que eso se debe a quienes cuidan los ecosistemas clave. Sobre esa base, cualquier decisión que impacte derechos debería concertarse con la ciudadanía, con las comunidades y con quienes nos vamos a ver afectados.

¿Y en casos como el del páramo de Santurbán?

Pasa algo similar con la minería en Santurbán, donde la ciudadanía ya tiene una postura bastante clara y donde, una vez más, salta a la vista la falta de información sobre estos proyectos y sobre el impacto que van a tener en los territorios. Sin duda son agendas prioritarias.

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¿Y frente a los bonos de carbono?

Es un tema muy complejo. Creo que la Corte está haciendo un gran trabajo y una revisión muy interesante sobre quién tiene la titularidad del derecho y la toma de decisiones en territorios colectivos y de pueblos étnicos, y son agendas que seguro se van a cruzar con esta representación del público.

El Acuerdo habla de acceso a la información, participación y justicia. ¿Cómo están estos derechos en Colombia?

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Cada derecho depende del anterior, y eso es algo en lo que poco se piensa desde la lógica jurídica en este país: sin acceso a información de calidad no se puede participar, y de eso se quejan mucho las comunidades. Pasa, por ejemplo, en las audiencias públicas, donde la comunidad llega sin saber nada de lo que le van a presentar mientras la empresa tiene toda la información, y así empieza en desventaja. Sin esos dos derechos, el acceso a la justicia termina reducido a un mecanismo sobreexplotado como la acción de tutela, cuyo cumplimiento los jueces no tienen capacidad de vigilar, y ahí es donde se produce una vulneración de derechos a gran escala, que se suma a la conflictividad que ya todos conocemos en Colombia.

¿Tiene algún ejemplo de esos problemas para acceder a la información?

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Algo que las comunidades repiten mucho es que envían un derecho de petición y les responden que la entidad no es competente para contestar. Escazú reitera algo que en Colombia ya era obligatorio desde antes: el funcionario no solo debe decir que no es competente, sino indicarle a la persona quién lo es o trasladar la solicitud. Pero cuando uno habla con la gente, eso no pasa, y muchos terminan por no volver a preguntar porque no saben a quién acudir. Es un ejemplo muy sencillo de las dificultades que hay para acceder a los derechos en este país, y es algo que se puede trabajar, aunque por supuesto se necesita voluntad política, y por eso el Ministerio de Ambiente es fundamental como facilitador de esta implementación.ción y de conocimiento sobre el tratado.



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