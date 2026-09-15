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Colombia, una vez más, es el país donde más líderes ambientales asesinaron: Global Witness

En su último informe, la ONG Global Witness revela que, durante 2025, al menos 124 defensores de la tierra fueron asesinados en el mundo, 39 de ellos en Colombia. Es el cuarto año consecutivo en el que nuestro país ocupa el primer lugar.

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Paula Casas Mogollon
Paula Casas Mogollon
15 de septiembre de 2026 – 06:04 p. m.
Desde 2012, se han reportado el asesinato de 2.375 líderes ambientales en el mundo.
Desde 2012, se han reportado el asesinato de 2.375 líderes ambientales en el mundo.

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Por cuarto año consecutivo, Colombia es el país donde más líderes y lideresas ambientales han asesinado en el mundo, según el más reciente informe de Global Witness, publicado este 15 de septiembre. De los 124 homicidios de defensores de la tierra que fueron reportados en el planeta, 39 ocurrieron en Colombia. “Identificamos que el país registra una tercera parte del reporte total global”, reseña la ONG inglesa, que desde 2012 se dedica a recolectar los casos de homicidios de defensores de la tierra y el medio ambiente en más de 20 países.

Más información: El canal de Panamá llega a su nivel más bajo de tránsitos del año por el fenómeno de El Niño

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Paula Casas Mogollon

Por Paula Casas Mogollon

Escribe temas ambientales y perfiles de las mujeres que trabajan o han trabajado en ciencia. Desde hace dos años maneja el tema editorial de Bibo, la campaña ambiental del periódico. Además, realiza “Supercampeonas”, un formato en video donde se habla de las mujeres en el deporte. PauCasasM pcasas@elespectador.com
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