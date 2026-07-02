Estas son las regiones del país donde llovería este jueves 2 de julio, según el Ideam

En varias regiones del país se esperan cielos mayormente nublados. Foto: Óscar Pérez

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De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este jueves 2 de julio se esperan lluvias en varias regiones del país, al tiempo que en otras zonas se esperan condiciones secas con temperaturas máximas elevadas.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el Pacífico colombiano, el sur y centro de la región Caribe, el norte y oriente de la región Andina, el occidente y norte de la Amazonia y en amplios sectores de la Orinoquía.

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En concreto, las principales lluvias de este jueves se podrían presentar en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare.

El panorama en otras zonas de departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, los valles de los ríos Magdalena y Cauca (comprendiendo áreas de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca y el norte de Cauca) es totalmente distinto.

Allí, según el Ideam, las temperaturas máximas del aire podrían superar sus valores climatológicos para esta época del año. Además, las elevadas temperaturas del aire, en combinación con un contenido importante de humedad en la atmósfera y condiciones de baja ventilación, podrían favorecer sensaciones térmicas superiores a la temperatura del aire, sobre todo en la región Andina y Caribe.

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Ante las actuales condiciones que atraviesa el país, 604 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios. De estos, 192 están en alerta roja, siendo Antioquia (32), Cundinamarca (26) y Atlántico (22) los departamentos con mayor cantidad de municipios en este nivel de alerta.

Al tiempo, 177 municipios están en algún nivel de alerta por deslizamientos. Del total, 43 están en alerta roja, siendo Chocó (16) y Boyacá y Meta, con 5 cada uno de ellos, los departamentos con mayor cantidad de municipios en este nivel de alerta.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

En horas de la mañana en la capital del país se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, cerca del mediodía podrían presentarse lluvias ligeras en el sur de la ciudad.

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En horas de la tarde se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en el sur de la capital, condiciones que se mantendrán hasta la noche, cuando también podrían presentarse lloviznas en el oriente de la capital.

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