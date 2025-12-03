Logo El Espectador
Este es el pronóstico del tiempo del Ideam para el miércoles 3 de diciembre

Se esperan condiciones atmosféricas inestables caracterizadas por una alta nubosidad y la presencia de lluvias. ¿Dónde se concentrarán las precipitaciones?

Redacción Ambiente
03 de diciembre de 2025 - 11:56 a. m.
En la capital del país, el Ideam pronostiva cielo parcialmente a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez
De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante este miércoles 3 de diciembre se esperan condiciones atmosféricas inestables caracterizadas por una alta nubosidad y la presencia de lluvias.

Las principales precipitaciones se prevén en la región Pacífica, el norte de la región Andina, el sur de la región Caribe y el piedemonte llanero. Las lluvias se intensificarán en las horas de la tarde y la noche, según la entidad.

En los departamentos de Bolívar, sur de Córdoba, Santander, Antioquia, Caldas, oriente de Cundinamarca, oriente de Boyacá, oriente de Chocó, noroccidente de Meta, occidente de Casanare y occidente de Arauca, se esperan las lluvias más fuertes.

Mientras el país se acerca al fin de la segunda temporada de lluvias, previsto para mediados de este mes, según el Ideam, 553 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamiento. Antioquia, Cauca y Chocó, son los departamentos que más municipios tienen en alerta roja, con 31, 11 y 10, respectivamente.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

En la capital del país, el Ideam pronostiva cielo parcialmente a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Las condiciones de nubosidad se mantendrán en horas de la tarde, mientras las probabilidades de lluvias ligeras o moderadas se concentran en el oriente y sur de la ciudad, puntualmente en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme.

En la noche, el Ideam prevé predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad.

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades de Colombia

El pronóstico del tiempo para Medellín y Cali es similar para este miércoles. En ambas ciudades, el Instituto espera condiciones mayormente nubladas con lloviznas ocasionales en la tarde y noche, o precipitaciones entre ligeras y moderadas.

Un panorama similar se vivirá en Barranquilla y Cartagena, dos de las principales ciudades del Caribe Colombiano. El día estará dominado por un cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque con probables lloviznas o lluvias en horas de la tarde.

Finalmente, en Tunja y Bucaramanga se pronostica una jornada mayormente nublada. Mientras en la capital de Santander se esperan lluvias de variada intensidad a lo largo del día, en la capital de Boyacá se concentrarán en horas de la tarde.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

