Este es el pronóstico del tiempo para el fin de semana previo a Semana Santa en Colombia

Según precisó el Ideam, para Bogotá se esperan lluvias principalmente en horas de la tarde y noche, con mayores acumulados previstos para el viernes 27 y el martes 31 de marzo. Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia se encuentra en medio de su primera temporada de lluvias de 2026, en la que se espera un aumento de las precipitaciones en las diferentes regiones del país.

En este contexto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo desde este viernes 27 de marzo al martes 31 de marzo en Colombia.

Lo invitamos a leer: Huir de las orcas podría estar llevando a los delfines a vararse en la Patagonia argentina.

“Se prevén condiciones lluviosas en amplios sectores del territorio nacional. El domingo 29 y el lunes 30 de marzo se perfilan como los días de mayor intensidad de precipitaciones, mientras que el martes 31 presentaría una disminución general en las lluvias”, precisó el Ideam, a través de un comunicado.

Según precisó el Ideam, para Bogotá se esperan precipitación principalmente en horas de la tarde y noche, con mayores acumulados previstos para el viernes 27 y el martes 31 de marzo.

☔ ¿Cómo estará el clima este sábado?

Para este día se espera una mayor concentración de lluvias en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, así como en áreas del sur de la región Caribe y en el sur y occidente de la Orinoquía, donde comenzaría a evidenciarse un incremento en las precipitaciones.

“Las lluvias serían de moderadas a fuertes, con alta probabilidad de tormentas eléctricas”, precisó el Ideam.

🌧️Un domingo marcado por las lluvias

Según informó el Ideam, este día será una de las jornadas más lluviosas del fin de semana, con precipitaciones extendidas en amplias áreas de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía.

En ese sentido, se espera un incremento significativo de las lluvias en el sur, oriente, occidente y zonas de piedemonte de la Orinoquía, así como lluvias dispersas en el sur de la región Caribe.

☁️ Así estará el clima el lunes

Para el inicio de la semana, se esperan lluvias significativas, especialmente en amplios sectores de la región Pacífica, así como en áreas dispersas de la región Andina.

En contexto: Lo que debe saber sobre el inicio de la temporada de lluvias en Colombia.

“Desde el punto de vista hidrológico, se mantiene la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus afluentes, particularmente en las cuencas del Alto y Medio Magdalena, en aportantes del río Cauca en sus partes alta y media, así como en la cuenca alta de los ríos Atrato y San Juan (Chocó) y en el piedemonte llanero”, alertó el Ideam.

🌅¿Qué esperar para el martes?

“Para este día, se prevé una disminución general en la intensidad de las lluvias, aunque se mantendrán precipitaciones en amplios sectores de las regiones Orinoquía y Caribe, así como en el centro y oriente de la región Andina y en el oriente de la Amazonía”, precisó el Ideam, en su más reciente boletín.

Por su parte, se precisó que continúa la probabilidad de crecientes súbitas en ríos de respuesta rápida y sus afluentes en cuencas con suelos saturados, especialmente en aportantes de los ríos Cauca y Magdalena.

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜