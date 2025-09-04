Este es el pronóstico del tiempo para este jueves 4 de septiembre, según el Ideam

Imagen de referencia. En gran parte del país se espera un día nublado. Foto: Pixabay

Para este jueves, 4 de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé lluvias en varias partes del país, así como una alta nubosidad a lo largo del día.

“Durante la jornada meteorológica se prevén condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país, caracterizadas por una amplia cobertura nubosa y la ocurrencia de lluvias, particularmente en las regiones Pacífica, norte de la Andina y Caribe, así como en zonas puntuales de la Orinoquía y Amazonía. Se espera que las precipitaciones se intensifiquen especialmente en horas de la tarde y la noche”, explica la entidad en un comunicado.

Para Bogotá, durante la mañana se esperan condiciones secas, similares a las que hubo durante la madrugada, y hay una baja probabilidad de lluvias. “Hacia la tarde se prevé la aparición de chubascos aislados o lluvias pasajeras, especialmente en algunos sectores de la ciudad, sobre las localidades de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá y Suba. La temperatura máxima estimada rondará los 18 °C", dice el Ideam.

Durante la noche podrían persistir las condiciones de nubosidad y hay probabilidad de lloviznas, aunque se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas.

Este es el pronóstico del tiempo para el resto del país

En Medellín, capital de Antioquia, se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado. Debido a esto, es posible que se presenten lloviznas o lluvias ligeras hacia el final de la mañana y en la tarde. La temperatura máxima esperada es de 29 °C.

Mientras tanto, Cali tendrá un día con variaciones en la nubosidad y probabilidad de lloviznas que se concentrarán en la tarde y la noche. La temperatura máxima esperada es de 30 °C.

Hacia el Caribe, en Barranquilla se espera que haya cielo nublado durante todo el día, pero habrá predominio de tiempo seco. “Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de lluvias en horas de la tarde”, advierte el Ideam. La temperatura máxima esperada será de 32 °C.

Por su parte, en Cartagena habrá variaciones en la nubosidad y podrían presentarse lluvias desde las primeras horas de la mañana, así como en la tarde. Se esperan una temperatura máxima de 33 °C.

En Bucaramanga “se prevén condiciones mayormente nubladas, con presencia de lloviznas y lluvias intermitentes, más intensas hacia la tarde y la noche”, de acuerdo con la entidad. La temperatura máxima sería de 28 °C.

Finalmente, para Tunja se espera predominio de tiempo seco, aunque habrá nubosidad que cubrirá entre parcial y mayormente el cielo. Debido a esto, el Ideam no descarta que se presenten lluvias ligeras y esporádicas durante el día. La temperatura máxima esperada es de 18 °C.

