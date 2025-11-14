Estos países se comprometieron, formalmente, a luchar contra la desinformación climática

La declaración sobre la Integridad de la Información en relación con el Cambio Climático hace llamados a diferentes sectores. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

Un grupo de países se comprometió formalmente a garantizar la integridad de la información y a luchar contra la desinformación climática, tras firmar una declaración en el marco de la COP30. La iniciativa establece compromisos compartidos para abordar de forma agresiva la desinformación sobre el clima y promover información precisa y respaldada por la ciencia sobre cuestiones climáticas críticas.

Hasta el 12 de noviembre, la declaración había sido firmada por Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, España, Suecia y Uruguay, pero se espera que más países se unan a la iniciativa global que hace diferentes llamados a los gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil.

En términos generales, la declaración acordó “promover la integridad de la información relativa al cambio climático a nivel internacional, nacional y local, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluidas las normas sobre libertad de expresión”.

Además, hace un llamado al sector privado a garantizar prácticas publicitarias transparentes y respetuosas que refuerce el propósito de la iniciativa y apoye la información fiable y el periodismo.

A los gobiernos los llama a garantizar la transparencia y facilitar el acceso a datos públicos e información fiable sobre el cambio climático y el medio ambiente. También les pide apoyar y garantizar la financiación de la investigación sobre esta problemática global, especialmente en los países en desarrollo. Así mismo, insta a los países a promover campañas sobre el cambio climático y apoyar iniciativas que fomenten la alfabetización climática y el derecho del público a acceder a información fiable sobre el tema.

También hay llamados para la academia, como promover y participar en las redes existentes para compartir buenas prácticas y colaborar en la materia, especialmente con instituciones y actores de países en desarrollo.

