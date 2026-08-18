Estos son los departamentos donde se esperan lluvias entre el 18 y el 21 de agosto

Lluvias en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la semana del 18 al 21 de agosto de 2026.

Según precisó la entidad, las lluvias más intensas se esperan entre el jueves 20 y viernes 21 de agosto, asociadas al tránsito de una onda tropical en el país.

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“En las zonas afectadas por el terremoto, persistirán las lluvias fuertes en Chocó y el centro y occidente de Valle del Cauca. Para los demás departamentos se prevé una disminución de las precipitaciones”, indicó el Ideam a través de un comunicado.

Por su parte, en el caso de Bogotá, se prevén condiciones inicialmente nubladas y lluvias dispersas, seguidas de una disminución de la nubosidad y predominio de tiempo seco. Las temperaturas oscilarán, según el instituto, entre 7 °C y 11 °C en la madrugada, y entre 19 °C y 21 °C durante el día.

Frente a la tendencia de las cuencas hídricas en el país, se informó que se mantiene la tendencia de niveles bajos en los ríos Magdalena y Cauca, pese a un ligero incremento en algunos tramos de este último.

🌦️ ¿Qué esperar este martes?

Según el más reciente boletín de la entidad, se espera para el cierre de la jornada una reducción de las precipitaciones frente a lo registrado durante el fin de semana.

En todo caso, “los mayores acumulados se esperan en sectores de Cesar, centro y sur de Bolívar, norte de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada y Amazonas”, precisó el Ideam.

🌤️ El pronóstico para el miércoles

Para este día, la entidad prevé, por una parte, un descenso de las lluvias en las regiones Caribe y Andina, mientras que se espera que las precipitaciones aumenten en sectores de las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

“Las lluvias más intensas se esperan en el golfo de Urabá, suroccidente de Córdoba, occidente y norte de Antioquia, occidente de Risaralda, oriente de Boyacá, Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en sectores de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Vaupés y Guainía”, indicó el Ideam.

🌂 Así estará el tiempo el jueves

Uno de los fenómenos que más impactará el tiempo durante este día, según el Ideam, será el paso de la onda tropical No. 38, lo que aumentaría las lluvias respecto al día anterior en sectores de las regiones Caribe y Andina.

“Las lluvias más intensas podrían presentarse en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en zonas de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Amazonas, Vaupés, Vichada, Meta, Casanare y Arauca”, destacó el Ideam.

Para este día, además, se espera un aumento de la probabilidad de vientos fuertes en la media y alta Guajira, así como en los piedemontes llanero y amazónico.

🌄 Este es lo que se prevé para el viernes

“Para finalizar la semana laboral, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, principalmente en el norte de la región Andina, el centro y norte de la Pacífica y el oriente de la Amazonia”, precisó el Ideam.

Por su parte, las mayores precipitaciones y la probabilidad de tormentas se concentran en sectores de Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Arauca.

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