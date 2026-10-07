Lo invitamos a leer: Ideam asegura que ya se consolida la segunda temporada de más lluvias en Colombia

Según la entidad, las principales precipitaciones se concentrarán sobre sectores de las regiones Pacífica, Andina, Caribe, oriente de la Amazonia y el occidente de la Orinoquía.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este miércoles, 7 de octubre, en el que se espera un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en varias zonas del país.

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Estos son los departamentos donde se esperan más lluvias este miércoles, según el Ideam

Para el caso de la región andina, se esperan lluvias en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, el centro y oriente de Boyacá, el occidente de Cundinamarca, Tolima y el norte de Huila. Las lluvias más fuertes, que podrían ser entre moderadas y fuertes, se darían en Antioquia, el Eje Cafetero, el occidente de Cundinamarca, el occidente, norte y oriente de Boyacá, Norte de Santander y sectores de Tolima.

Por su parte, en la región Pacífica el cielo estará mayormente nublado y se prevén lluvias de intensidad variable en gran parte de su territorio. Los mayores acumulados se concentrarían en la tarde y la noche en el centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Allí podrían presentarse algunos eventos puntuales entre moderados y fuertes.

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En la región Caribe, “se esperan lluvias en amplios sectores de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, norte y oriente de Cesar, Magdalena y La Guajira. Los mayores acumulados se prevén en el centro y sur de Bolívar, Córdoba, norte y oriente de Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta y sectores del sur de La Guajira, donde podrían registrarse lluvias moderadas a localmente fuertes”, precisa la entidad.

Además, el Ideam informó que la onda tropical número 55, que se desplaza hacia el occidente a una velocidad cercana entre los 10 y 15 nudos, entraría al país en las próximas horas, “influyendo en el comportamiento de la precipitación en amplios sectores del norte, centro y oriente del país".

¿Qué esperar en Bogotá?

Según informó Claudia Torres, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este miércoles se esperan lloviznas y lluvias ligeras en varios sectores de la ciudad, con mayor probabilidad en el norte y el occidente.

“Para la tarde, se prevé un aumento en la actividad de las precipitaciones, con lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de Bogotá. Las de mayor intensidad se concentrarían principalmente en zonas del norte, occidente y centro de la ciudad, especialmente en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero”, indicó Torres.

En la noche se espera que las lluvias disminuyan, aunque podrían persistir lloviznas y lluvias ligeras en el norte y noroccidente, sobre todo en Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón.

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente de Bogotá ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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