De acuerdo con el Ideam, durante estos meses, "el comportamiento de las lluvias puede variar entre regiones y de un día a…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), por medio de un comunicado, informó que Colombia está atravesando actualmente la segunda temporada de más lluvias del año, la cual comienza a finales de septiembre y, entre octubre y noviembre, alcanza las mayores probabilidades de precipitación. Estas condiciones, agregó la entidad, son más propensas principalmente en las regiones andina y caribe.

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Ideam asegura que ya se consolida la segunda temporada de más lluvias en Colombia

De acuerdo con el Ideam, durante estos meses, "el comportamiento de las lluvias puede variar entre regiones y de un día a otro, debido a la interacción de diferentes sistemas atmosféricos, como por ejemplo el tránsito de ondas tropicales". Estas razones, aclaró la entidad, son las que podrían explicar por qué se presentan episodios de lluvias fuertes, tormentas y actividad eléctrica, a pesar de que las condiciones climáticas generales indiquen acumulados de precipitación inferiores a los valores habituales para esta época del año.

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En octubre, por ejemplo, según la predicción climática del Ideam, se pueden presentar precipitaciones por debajo de lo normal en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Estas condiciones también se pueden presentar en buena parte de la Orinoquía.

El Ideam asimismo indicó que para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre se mantendrá una señal de precipitaciones inferiores a los promedios históricos en diferentes sectores del territorio nacional. "Diciembre es el mes más crítico", agregó la entidad en el comunicado.

A pesar de estos pronósticos, la entidad aseguró que esto no quiere decir que las lluvias desaparezcan, pues "la predicción climática hace referencia al comportamiento acumulado y promedio de las precipitaciones durante un periodo determinado, por lo que pueden presentarse eventos puntuales de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y otros fenómenos meteorológicos".

En esta segunda temporada de más lluvias, advirtió la entidad, incrementa la posibilidad de que se registren otros eventos como lluvias intensas, crecientes súbitas, inundaciones, movimientos en masa, descargas eléctricas y vendavales, dependiendo de las condiciones particulares de cada territorio y cada región en el país.

Entonces, aclaró la entidad, si bien continúa consolidándose el fenómeno de El Niño, esto no significa que deje de llover en Colombia, ya que "las condiciones coinciden actualmente con la segunda temporada de más lluvias del año y el tránsito de ondas tropicales, que pueden favorecer la ocurrencia de precipitaciones y tormentas en distintas zonas del territorio nacional".

La razón, explicó, se debe a que la presencia de eventos de variabilidad climática como el fenómeno de El Niño puede modificar el comportamiento habitual de las precipitaciones. "Por ello, aunque durante octubre y noviembre aumenta la probabilidad de lluvias como parte del ciclo estacional, se espera que las cantidades acumuladas de precipitación sean menores a las habituales para esta época en buena parte del país", agregó el Ideam.

Un ejemplo de esta variabilidad, añadió el Ideam, se presentó en la tarde de este lunes, 5 de octubre, en Bogotá. "El satélite GOES-19, mediante su sensor especializado para la detección de rayos, registró 258 descargas eléctricas dentro del Distrito Capital, entre las 12:00 del mediodía y las 6:00 de la tarde", dijo la entidad.

De estas descargas, 221 se registraron en la zona urbana y los cerros de Bogotá; 37 en la zona rural del sur, principalmente en Usme y Sumapaz; 127 ocurrieron a 10 kilómetros o menos de la Plaza de Bolívar; y 29 se registraron a 5 kilómetros o menos de la Plaza de Bolívar.

Como lo hemos explicado en estas páginas, El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Aparece entre cada dos y siete años y dura aproximadamente entre nueve y doce meses.

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