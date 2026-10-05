“Las condiciones de tiempo más seco y con menor probabilidad de lluvias se concentrarán en amplios sectores de la Amazonía, el oriente de la Orinoquía y el norte de la región Caribe”, precisó la entidad, a través de un comunicado.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes, 5 de octubre, en el que se prevén lluvias entre moderadas y fuertes en amplios sectores de las regiones Andina, Pacífica y sur de la Caribe.

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Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este 5 de octubre, según el Ideam

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Para el caso de la región andina, se esperan lluvias en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y occidente de Huila. Los mayores acumulados se esperan durante la tarde y la noche.

Por su parte, en la región pacífica se prevén precipitaciones moderadas sobre el norte y centro de Chocó, el litoral de Valle del Cauca y sectores del centro de Cauca y Nariño.

“En el Caribe, se esperan principalmente lloviznas y lluvias ligeras en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y sectores del sur de La Guajira. Durante la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones sobre el centro y sur de Bolívar, sur de Sucre y Córdoba, Cesar y sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde podrían registrarse lluvias moderadas”, indicó la entidad.

¿Qué esperar en Bogotá?

Según informó Eliana Fonseca, funcionaria del convenio entre el Ideam y el Idiger, para la mañana de este lunes se espera un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

“Durante la tarde, se espera un cielo entre parcial a mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas en el centro y norte. Para las horas de la noche, se espera la ocurrencia de lloviznas al norte y oriente. La temperatura máxima estimada es de 22°C aproximadamente”, precisó la funcionaria.

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente de Bogotá ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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