“El océano se está transformando ante nuestros ojos”: científicos tras conocer datos de 2025

El informe , que documenta “una transformación oceánica provocada por el cambio climático, con cambios particularmente notables en la última década”, contiene una serie de hallazgos que generan preocupación entre los científicos.

Hace unos días, el Servicio Marino de Copernicus, el programa de la Unión Europea que monitorea el medio ambiente y el cambio climático, publicó el décimo Informe sobre el Estado de los Océanos.

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El primero de ellos apunta a que la cantidad total de calor almacenado en el océano alcanzó su nivel más alto registrado en 2025. En términos más precisos, durante el año pasado el océano absorbió 23 zettajulios de calor. Esto es, para hacerse una idea, casi 40 veces más que toda la energía que la humanidad utilizó ese año.

Otro de los hallazgos está relacionado con el aumento del nivel medio global del mar. Mientras entre 1999 y 2025 fue de 3,8 milímetros por año, entre 2012 y 2025 fue de 4,2 milímetros anuales. Además, entre 1985 y 2025, el océano se volvió aproximadamente un 17 % más ácido.

Respecto a las conclusiones del informe, elaborado por más de 120 científicos de varias partes del mundo, Pierre Bahurel, director general de Mercator Ocean International, que implementa el Servicio Marino de Copernicus, “el océano se está transformando ante nuestros ojos: el calentamiento, la subida del nivel del mar y la degradación de los ecosistemas son señales interconectadas de un cambio significativo y a largo plazo”.

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A medida que el océano absorbe más calor, advierten los autores del informe, los efectos se propagan por todo el sistema marino. Por ejemplo, las aguas más cálidas alimentan las olas de calor marinas y pueden intensificar las tormentas, alterar los ecosistemas y contribuir al aumento del nivel del mar debido a la expansión térmica y el deshielo de los glaciares.

“Estas no son tendencias aisladas, sino consecuencias interconectadas del calentamiento oceánico, cada vez más visibles en los mares regionales y las comunidades costeras de todo el mundo”, señalaron los científicos.

En 2024, reseñan en el informe, el Mediterráneo y el Mar Negro experimentaron olas de calor marinas sin precedentes. Algunas duraron más de 30 días y alcanzaron temperaturas que superaron la media en más de 4,6 °C.

De acuerdo con sus autores, el décimo Informe sobre el Estado de los Océanos de Copernicus “ofrece la advertencia más contundente hasta la fecha sobre los profundos cambios que se están produciendo en los océanos, a medida que se configura un fenómeno de El Niño probablemente sin precedentes en el Pacífico”.

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Para Karina von Schuckmann, directora del informe, el documento proporciona “un registro científico cada vez más completo de un océano sometido a una presión creciente, al tiempo que demuestra cómo la observación, la modelización y la predicción constantes, junto con la colaboración científica, pueden ayudar a las sociedades a comprender qué está cambiando, dónde y por qué, así como a anticipar los riesgos futuros y prepararse para sus consecuencias”.



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