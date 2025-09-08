Estos son los ganadores del premio Caracol TV a la protección del medio ambiente

De izquierda a derecha, representantes de: Red Fenológica de Aves y Turismo Comunitario con Propósito del Lago de Tota (UAQUE), Savimbo Colombia S.A.S., Fundación Parque Jaime Duque y Carbones del Cerrejón Limited. Foto: Gustavo Torrijos

Durante la noche del lunes 8 de septiembre, en la sede de Caracol Televisión, se llevó a cabo la décima entrega del Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente, que reconoció cuatro programas que se desarrollan en el país con impacto socio-ambiental en biodiversidad y conservación de especies.

Las iniciativas galardonadas desarrollan programas de conservación ambiental que se enfocan en la rehabilitación y protección de especies amenazadas en el bosque seco tropical, especies emblemáticas para el país, así como iniciativas que ponen a dialogar el conocimiento tradicional indígena y campesino con tecnología avanzada.

Durante la ceremonia de premiación, el influyente historiador y escritor alemán Philipp Blom conversó con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez sobre cómo inventar un futuro mejor.

Las ocho iniciativas finalistas fueron seleccionadas por un comité técnico conformado por integrantes de las organizaciones Wildlife Conservation Society (WCS) y Conservación Internacional, junto al equipo de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Caracol Televisión.

Finalmente, un jurado integrado por Mauricio Díaz Granados, director científico y decano del Jardín Botánico de Nueva York, Hernando García, director del Instituto Humboldt, y Luisz Olmedo, director de Parques Nacionales Naturales (PNN).

“Esa es, en definitiva, la invitación y el norte en el que creeremos y promovemos en Caracol Televisión. Una sostenibilidad construida desde la esperanza comprometida y activa. Una postura equilibrada y por el equilibrio que es consciente de la benevolencia, las lecciones, la fuerza y la fragilidad de la naturaleza. Porque en momentos de fuertes tensiones, divisiones y fracturas políticas, sociales e ideológicas, la biodiversidad nos recuerda la importancia de la convivencia y coexistencia sana en medio de las divergencias”, señaló durante la ceremonia Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión.

Categoría Empresas grandes y medianas

Ganador: Carbones del Cerrejón Limited.

Su programa de conservación ambiental está enfocado en la rehabilitación y protección de especies amenazadas del bosque seco tropical, promoviendo la biodiversidad en un corredor biológico de más de 25.000 hectáreas entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

En su Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, biólogos y veterinarios trabajan en la recuperación y liberación de animales como jaguares, pumas, hicoteas y caimanes de aguja. Gracias a estas acciones, especies emblemáticas como el jaguar han regreso a la región.

“Con cámaras trampa y estrategias de restauración, Cerrejón compensa el impacto ambiental de la minería y fomenta la conexión genética entre especies para garantizar su viabilidad futura”, agregó el jurado del premio.

Categoría Empresas pequeñas y microempresas

Ganador: Savimbo Colombia S.A.S.

Su programa de conservación se basa en el conocimiento tradicional indígena y campesino combinado con tecnología avanzada para, entre otras, rastrear animales como el jaguar, el oso de anteojos y el águila, además de confirmar su presencia y evaluar la salud de las poblaciones animales y vegetales.

Con este objetivo en mente, cada 20 días instalan cámaras trampa en distintos puntos, al tiempo que utilizan monitoreo satelital y drones para verificar la cobertura vegetal, el estado de las poblaciones de fauna y monitorear las actividades de restauración que adelantan las comunidades.

Categoría ONG

Ganador: Fundación Parque Jaime Duque

A través de la reintroducción de cóndores rescatados y el uso de tecnología, se han obtenido datos sobre desplazamientos del ave nacional. Adicionalmente, la Fundación promueve el programa “Coexistiendo con el Cóndor”, que promueve el desarrollo comunitario mediante la reconversión productiva de la ganadería, así como la producción de artesanías con lana de oveja.

“Con la creación de la reserva ‘La Piedra del Cóndor’ y el apoyo a la Asociación Campesina ACAMCO, busca demostrar que la conservación y la producción sostenible pueden coexistir”, apuntó el jurado del premio.

Categoría Asociaciones comunitarias

Ganador: Red Fenológica de Aves y Turismo Comunitario con Propósito del Lago de Tota (UAQUE)

A través del monitoreo de especies y la promoción del turismo comunitario, junto con el involucramiento de las comunidades locales en actividades educativas, el programa se centra en la conservación del hábitat de las aves en la cuenca del Lago Tota.

Mediante la sensibilización, la capacitación y la implementación de prácticas sostenibles, la red busca proteger aves en peligro de extinción, como el cucarachero de pantano o chirriador (Cistothorus apolinari).

