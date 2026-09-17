Gobierno da pistas de sus planes para la Orinoquía: "potenciar la producción de maíz y soya"

Estas primeras pistas sobre lo que busca realizar el actual gobierno en la región fueron dadas en una declaración realizada por Miller Soto, vocero del gobierno. Soto aseguró que durante las últimas horas los ministros de Agricultura y de Ambiente, así como funcionarios de Invías, realizaron visitas en los departamentos de Vichada y Meta para dar a conocer…

En la tarde de este jueves, 17 de septiembre, el gobierno de Abelardo de la Espriella dio a conocer sus planes para la Orinoquia, la cual asegura puede ser la “despensa natural del país”.

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Estas primeras pistas sobre lo que busca realizar el actual gobierno en la región fueron dadas en una declaración realizada por Miller Soto, vocero del gobierno. Soto aseguró que durante las últimas horas los ministros de Agricultura y de Ambiente, así como funcionarios de Invías, realizaron visitas en los departamentos de Vichada y Meta para dar a conocer el plan que consistiría en cuatro frentes.

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“Los ministros se sentaron con los gremios en el corazón agroindustrial de la Orinoquía, y confirmaron que Colombia no puede seguir postergando que la altillanura, abandonada por décadas, sea la despensa natural de nuestro país”, indicó Soto.

Uno de los puntos centrales, según el Gobierno Nacional, será la producción en maíz y soya. Estas producciones, sostiene, pueden sustituir importaciones y bajar los precios de la comida. Para esto se apostará por el “acceso a insumos y el desarrollo rural para que el crecimiento no se quede en pocos predios”, indicó Soto.

“La Orinoquía no tiene que escoger entre conservar y producir. Puede ser productiva, competitiva y regenerativa al mismo tiempo”.



El Gobierno de la Patria Milagro llegó a la Orinoquia para sentar en una misma mesa a productores, transportadores y defensores del medio ambiente,… pic.twitter.com/nHDsGObt3b — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 17, 2026

Sobre el lado ambiental, se señaló que la tarea del ministro Fabio Arjona será “ordenar el crecimiento, definir dónde se produce, se conserva y se restaura según la vocación del suelo y del agua”.

A principios de esta semana, el ministro Arjona se había referido al tema, asegurando que su objetivo en la región era que “conservar y restaurar sean oportunidades económicas para quienes habitan y protegen este territorio. La Orinoquía tiene la oportunidad de construir su propio modelo. Y queremos hacerlo junto a los productores, las comunidades, las autoridades y el sector privado”.

Los otros aspectos del plan que delineó el Gobierno Nacional son avanzar en la construcción de vías para sacar alimentos, así como reglas sobre las tierras para promover la inversión. “El objetivo es desarrollar un marco regulatorio para habilitar 400.000 hectáreas para producción y movilizar COP 8 billones en inversión productiva”, aseguró Soto. “Hay un punto en el que hay que ser honestos, y es que las inversiones en gran escala están previstas para 2027. Lo que se está haciendo ahora es preparar el terreno para luego ejecutar”.

Como comentaron varios expertos en panel realizado hace varias semanas en El Espectador, en el que participó Agrosavia, Fedepartamentos, miembros de gremios y la exministra de Agricultura, Cecilia López, en la Orinoquía existe un fuerte potencial para la producción de cereales, pero también de variedades de cacao y café adaptadas a las condiciones de la región.

“Hay un potencial enorme que necesita estrategias claras para avanzar en este campo, pero teniendo en cuenta el manejo ambiental de la altillanura. Tenemos que mirar el tema de la frontera agrícola, pero pensando en qué hacer con las poblaciones que viven en estos territorios”, indica López, exministra de Agricultura.

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En ese momento, Miguel Serrano López, director ejecutivo de Agrosavia, aseguró que “ya tenemos ensayos e ideas que proponer para la región que pueden ser muy interesantes para la pequeña producción y que nos permiten desarrollar modelos propios para la región, así como planificar iniciativas para el manejo de la tierra y la adecuación del terreno”.

Por su parte, como nos recordó hace meses Sofía Rincón, bióloga y coordinadora ecorregional de Orinoquia de WWF Colombia, estos “ecosistemas son de altísima importancia, pues proveen beneficios a las personas por su naturaleza relacionados con el agua, los alimentos, las reservas de carbono y el desarrollo de la identidad cultural”.

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