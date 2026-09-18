Gobierno recorta plazos de licenciamiento ambiental para obras de reconstrucción

Según se precisa en el documento, que puede revisar al final de esta nota, las medidas que anunció la cartera de Ambiente aplicarán para atender afectaciones en 467 municipios en 16 departamentos del país.

El Ministerio de Ambiente expidió un decreto con el que se adoptan medidas para atender la emergencia relacionada con el terremoto registrado el pasado 10 de agosto que dejó, hasta el momento y según cifras oficiales, 335 personas fallecidas, 4.516 heridas, 105 desaparecidas y 466.345 personas afectadas.

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Uno de los puntos principales que propone el Ministerio de Ambiente es agilizar los trámites ambientales para obras de reparación, reforzamiento y reconstrucción de infraestructura afectada por el terremoto.

De esta manera, en las zonas afectadas por el sismo, “el otorgamiento de licencias ambientales tendrá un plazo de 30 días hábiles, y los permisos de concesión de aguas, ocupación de cauces, vertimientos y emisiones atmosféricas tendrán 15 hábiles contados a partir de la radicación”, se lee en el documento.

La cartera aclaró que si una autoridad ambiental no tiene capacidad suficiente para atender las solicitudes, el Ministerio de Ambiente podrá asignar temporalmente estos procesos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) u otra autoridad ambiental.

“Agilizar los trámites no significa eliminar los controles ambientales: no se genera silencio administrativo positivo y se mantiene la evaluación de impacto ambiental cuando sea necesaria. Además, las obras de reparación y recuperación de infraestructura que ya tenga licencia, permiso o concesión podrán comenzar, previa comunicación a la autoridad ambiental, y el titular tendrá tres meses para solicitar los ajustes ambientales que correspondan”, indicó el Minambiente, a través de un comunicado.

Por su parte, el decreto también abre la puerta para que se realicen obras viales en zonas ubicadas de reserva forestal, cuando exista un riesgo grave e inminente. Estas intervenciones, se lee en el documento, podrán comenzar con una comunicación a la autoridad ambiental y siempre que se realicen sobre el mismo espacio que ocupa la infraestructura.

“Si es necesario ocupar un área nueva, deberá demostrarse que no existe otra alternativa técnica y ambientalmente menos perjudicial”, precisó el Ministerio.

Medidas para los escombros y destinación de recursos

Uno de los puntos centrales que busca abordar la resolución es el manejo de los escombros tras el sismo. Según precisa el Ministerio, modelos de ingeniería apuntan a que el “pasivo ambiental de escombros” derivado del terremoto fue de entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas.

De esta manera, en la resolución se declaran de “utilidad pública e interés social las labores de limpieza, remoción y disposición de escombros, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de construcción generados como consecuencia de la afectación de la infraestructura, edificaciones y demás bienes ubicados en las zonas afectadas por el evento sísmico”.

En línea con esto, se facultó a los alcaldes y gobernadores para que, cuando los sitios previstos en los planes municipales de gestión del riesgo sean insuficientes, se puedan habilitar temporalmente nuevos lugares para disponer escombros y residuos de construcción y demolición, sin licencia, permiso o autorización ambiental previa y bajo los lineamientos técnicos del Ministerio de Ambiente. “Se priorizarán pasivos ambientales, minas en proceso de cierre y áreas mineras abandonadas”, precisó la cartera de Ambiente.

Por su parte, se aclaró que se tendrá que informar al ministerio dentro de las 48 horas siguientes a la habilitación del sitio y, una vez termine la emergencia, presentar un plan para su manejo, cierre y restauración.

Frente a los recursos, el decreto indica que “recursos que deben destinarse a compensaciones ambientales y a inversiones forzosas del 1% pueden utilizarse en acciones para recuperar las zonas afectadas por el terremoto". Entre ellas están la protección de áreas protegidas, la conservación de ecosistemas y obras para el manejo y recuperación de ríos y quebradas en zonas que registren afectaciones por el terremoto.

“También se permite destinar recursos del Sistema Nacional Ambiental a la reparación y reconstrucción de los territorios afectados. Las autoridades ambientales podrán aportar recursos propios para complementar fondos de cooperación y organismos multilaterales”, indicó la cartera de Ambiente, a través de un comunicado.

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Las medidas se suman a un grupo de resoluciones recientes por otros ministerios, en particular de Educación y Salud, para implementar medidas en cada sector de cara a la reconstrucción y la normalización de servicios tras la emergencia.

Puede leer acá el decreto completo:

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