Esto es lo que la guerra le está haciendo a los perros en Ucrania

Una nueva investigación publicada esta semana en Evolutionary Applications se hace una pregunta interesante: ¿qué está pasando con las poblaciones caninas y el bienestar de los perros en la guerra que se está librando entre Ucrania y Rusia?

Los científicos justifican que el estudio de estos animales “puede proporcionar una mejor comprensión de los impactos ecológicos de las guerras”. Se analizaron rasgos morfológicos (es decir, las características físicas) a partir de mediciones y fotografías, condición corporal mediante la evaluación de enfermedades o lesiones visibles y también se calculó el índice de masa corporal, entre otras cosas.

Entre el 17 de marzo de 2023 y el 10 de enero de 2024, los científicos obtuvieron las mediciones de peso, altura, longitud de las patas, además de información sobre el estado de salud y el grupo de edad, fotografías e incluso muestras de pelo de 763 perros de nueve regiones de Ucrania. Los datos y fotografías fueron recopilados por personal de refugios de animales, veterinarios y voluntarios que ayudaban a animales callejeros, quienes vivían y trabajaban en los lugares de recolección de muestras. Los datos de los perros que vivían en primera línea fueron obtenidos por soldados. Se informa que nadie viajó a regiones peligrosas.

De los 763 perros estudiados, los científicos informan que alrededor de 170 (22,3 %) eran perros callejeros, mientras que el resto tenía dueño o vivía en refugios. Estas dos categorías de perros no estaban claramente diferenciadas; por ejemplo, algunos perros podían estar en libertad, pero tener un dueño/cuidador que los alimentaba, y algunos perros con dueño eran adoptados de refugios.

¿Qué encontraron?

Los científicos reportan los efectos de la guerra en los perros se producen tanto a nivel individual (por ejemplo, deterioro de la salud, privación de alimento) como a nivel poblacional (cambios en la composición de la población y la estructura social).

Por ejemplo, muchos perros en la primera línea quedaron parcial o totalmente sordos como resultado de un trauma acústico. El tamaño corporal es un rasgo adaptativo, explican los investigadores, y existe una compensación entre las ventajas de un tamaño menor (menor necesidad de nutrición para la supervivencia) y un tamaño mayor (mayor capacidad para competir por recursos). Los tamaños pequeño y mediano fueron los más comunes entre los perros estudiados (85 % de los individuos), lo que sugiere que un tamaño corporal grande podría ser desventajoso debido a mayores requerimientos de alimento u otras razones.

Y sobre eso hay un par de ejemplos. Por ejemplo, según las observaciones en primera línea, los perros altos mueren con mayor frecuencia debido al sistema de minas activado por un cable tendido sobre el suelo a cierta altura, mientras que los perros bajos pueden pasar por debajo del cable sin activar las minas. Los perros más grandes también tienen una mayor probabilidad de morir o resultar heridos por la metralla de las minas. Por lo tanto, el menor tamaño corporal de los perros en primera línea podría ayudar a evitar el peligro, pero los bajos valores de IMC de estos perros indican una mala condición corporal debido a una mala nutrición.

Sobre esto último, el estudio detalla que la mayoría de los perros que viven cerca de la línea del frente experimentan una grave escasez de alimentos, mientras que en otras regiones esto afecta solo a una minoría de perros. Se ha informado que los perros se alimentan de cadáveres humanos, generalmente en circunstancias en las que un perro queda atrapado en casa con un humano fallecido sin comida durante un período prolongado. Ha habido informes en los medios de comunicación sobre perros callejeros que muestran dicho comportamiento durante las guerras.

Esto, si bien nunca se ha documentado en estudios científicos, dado que hurgar en la basura es un comportamiento natural, estos informes no pueden descartarse.

Durante el estudio, se observaron tres casos de perros alimentándose de cadáveres humanos en un área abierta en la línea del frente. Estos perros eran de tipo Laika (perros spitz, con proporciones corporales similares a las de los lobos), evitaban a los humanos y eran agresivos cuando se les acercaba; por lo tanto, no se pudieron muestrear, pero hay imágenes de drones disponibles que muestran a uno de ellos.

“Este estudio arroja luz sobre cómo el daño ambiental causado por la guerra afecta a los animales”, concluyen los autores en los apartes finales de la investigación. “Considerar las consecuencias de los conflictos militares desde la perspectiva del “mejor amigo del ser humano” nos permite definirlos como desastres antropogénicos creados intencionalmente, lo que socava la credibilidad de las narrativas utilizadas para justificar la adquisición forzosa de tierras”.

