El reporte, con corte a las 8:00 a.m. de este 19 de septiembre, registra que el departamento con mayor número de incendios activos sigue siendo Tolima, con ocho puntos en los que las autoridades intentan…

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó el reporte actualizado de la situación que se registra en varios puntos de Colombia a raíz de los incendios forestales. De acuerdo con la entidad, hay 18 incendios activos en el país, mientras que nueve más han sido controlados, pero se mantienen en seguimiento.

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Hay 18 incendios forestales activos en el país: este es el balance de las autoridades

El reporte, con corte a las 8:00 a.m. de este 19 de septiembre, registra que el departamento con mayor número de incendios activos sigue siendo Tolima, con ocho puntos en los que las autoridades intentan controlar las llamas. Estos se encuentran en los municipios de Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, Rovira, San Luis, Villahermosa y Villarrica.

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A este departamento le siguen Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca, con dos incendios activos cada uno. En Anserma y La Dorada se presentan los dos incendios activos en Caldas, el primero de ellos en territorio de la Comunidad Indígena Caucamorro. Mientras tanto, en Cali y Guadalajara de Buga se reportan los dos incendios en el Valle del Cauca. Por su parte, Cundinamarca reporta un incendio en Nilo y uno en Quebradanegra, ambos en veredas de la zona rural de los municipios.

Los tres incendios restantes se encuentran en Santander de Quilichao, Cauca; Yaguará, Huila; y Mallama, en Nariño. La UNGRD, junto a los organismos de socorro del país, trabaja activamente para controlar las llamas en estos puntos.

Además, los incendios controlados en Tolima se reportan en Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyaima, Natagaima y Suárez. Sobre el incendio en Chaparral, que se extendió durante varios días, el alcalde de ese municipio había hecho un llamado ayer a las autoridades para brindar apoyo en su control.

"La situación en Chaparral se está complicando bastante. Tuvimos cinco incendios activos. Los bomberos y la Defensa Civil y lo que se ha podido hacer hasta ahora son insuficientes. Necesitamos ayuda real", dijo Helver González, alcalde del municipio, a través de redes sociales. De acuerdo con esta información, las altas temperaturas y las corrientes de viento estarían facilitando la dispersión de los incendios.

La UNGRD también reportó incendios controlados en Paime (Cundinamarca), Yaguará (Huila), Ancuya (Nariño), y Coromoro (Santander), con una conflagración en cada uno de estos puntos.

Las autoridades han hecho un llamado a restringir las visitas a las zonas rurales en las que se presentan altas temperaturas, pues las basuras y residuos producto de la presencia humana pueden ser un factor de riesgo para la formación de incendios. También han pedido abstenerse de hacer fogatas u otras actividades de riesgo.

Es importante recordar que en gran parte del país ya son evidentes los efectos del fenómeno de El Niño, que en Colombia se caracteriza por una disminución en las precipitaciones y por las altas temperaturas. Este fenómeno, que ya llegó a catalogarse como "muy fuerte", podría extenderse hasta el próximo año, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Se espera que el pico de El Niño se desarrolle durante los meses de octubre a diciembre de 2026. “Se prevén temperaturas del aire sobre lo normal en gran parte del norte de Sudamérica, con mayor intensidad en las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil; alcanzando valores de entre 2.0°C a 3.5°C sobre lo normal”, se lee en un boletín del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) publicado recientemente.

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