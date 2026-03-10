Ideam advierte que continuarán las lluvias: estas son las regiones donde persistirán

Tradicionalmente llueve en Bogotá y muchos capitalinos tienen indumentaria, como chaquetas e impermeables,que llevaban semanas sin usar. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

En su más reciente pronóstico sobre el tiempo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que, durante la madrugada, se ha incrementado la nubosidad, acompañada de precipitaciones fuertes y actividad eléctrica dispersa sobre varias zonas de la Amazonia, en especial en Amazonas, Guaviare, Vaupés, Guainía, oriente de Caquetá y de Putumayo.

La entidad también informó que para la región Andina, sur de la Orinoquía y centro y sur de la región Pacífica, se ha presentado nubosidad moderada en amplias zonas, con lloviznas sobre el centro de Cundinamarca, Boyacá, sur de Santander, oriente de Tolima, occidente de Meta, sur de Chocó, sur del Valle del Cauca, Cauca y Nariño; lluvias moderadas para el centro y sur de Huila.

Por el contrario, gran parte de la región Orinoquía y del Caribe han presentado condiciones secas. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, finalmente, se ha observado cielo ligeramente cubierto, con predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo para el 10 de marzo

Para este martes, 10 de marzo, el Ideam espera la persistencia de condiciones nubladas con precipitaciones sobre la región Andina, la Amazonia y el centro y sur de la región Pacífica.

Además, estima lluvias entre moderadas y localmente fuertes, con posible actividad eléctrica asociada, en sectores de Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila, oriente del Cauca, Nariño, oriente del Valle del Cauca, occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda y el suroriente de Antioquia.

Además, en gran parte de la región Caribe, así como en varias zonas de la Orinoquía y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé predominio de tiempo seco durante la jornada.

No obstante, la entidad no descarta que se podrían registrar lluvias ligeras en sectores del sur de Bolívar, Cesar y el occidente de La Guajira.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

Durante la mañana, el Ideam dice que se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, salvo algunas lloviznas al centro-oriente de la ciudad.

Para las horas de la tarde, se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias en amplios sectores, las más intensas en el norte y oriente de la ciudad en localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe.

En la noche, finalmente, se estima cielo mayormente nublado con persistencia de lluvias en amplios sectores de la ciudad, durante las primeras horas de la jornada. La temperatura máxima estimada de 19 °C.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

🌂 Barranquilla: Durante la jornada se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado y tiempo seco (T. máx.: 34 °C).

🌂 Cartagena: Durante la jornada se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).

🌂 Medellín: Se estima cielo entre parcial a mayormente nublado con probables lluvias moderadas a fuertes en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 26 °C).

🌂 Tunja: Se prevé cielo entre parcial a mayormente con probables lloviznas a lluvias ligeras en la tarde y noche (T. máx.: 18 °C).

🌂 Bucaramanga: Se estima una jornada seca con nubosidad dispersa, con probabilidad de lluvias ligeras en horas de la noche (T. máx.: 29 °C).

🌂 Cali: Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas, especialmente en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).

☔ Otras alertas del Ideam

🔥 Alertas por incendios: Un total de 109 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía registran algún nivel de alerta. De este total, 42 se encuentran en alerta roja: 14 de ellos en Casanare, 9 en Meta y 5 en Boyacá.

💧 Alertas por deslizamientos: En total, 341 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Amazonia. De estos, 69 están en alerta roja, destacándose Cauca con 23 municipios, Chocó con 16, Nariño con 8 y Antioquia con 6.

🌂 Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: 16 rojas, 2 rojas puntuales, 32 naranjas y 18 amarillas; Pacífico: 27 naranjas y 4 amarillas; Caribe: 2 rojas, 12 naranjas y 10 amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se mantiene alerta naranja por velocidad del viento y altura de las olas en toda la cuenca. • Pacífico colombiano: Se mantienen alertas amarillas por oleaje y viento en la cuenca norte y centro del Pacífico colombiano.

