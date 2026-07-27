Imagen de referencia - Ideam dice que continuarán las lluvias en Colombia durante la última semana de julio Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su más reciente pronóstico del tiempo de la semana del 27 al 31 de julio. Señaló que se prevén condiciones variables de precipitación en gran parte del país.

(Lea: Científicos alertan que más de la mitad de las especies de aves migratorias está en declive)

De acuerdo con la entidad, las principales lluvias se concentrarán sobre el occidente y noroccidente del país, con lluvias significativas también en sectores de la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe.

Uno de los factores que explican este incremento de las lluvias es el tránsito de las Ondas Tropicales No. 29 y No. 30, que favorecerá un incremento de la nubosidad y de las precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad de la semana, con mayor incidencia en el occidente y norte de las regiones Andina y Pacífica.

Para Bogotá, se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias ligeras durante las tardes y noches, con una disminución gradual de las precipitaciones hacia el viernes. La temperatura mínima estará cercana a los 10 °C y la máxima oscilará entre los 19 °C y 21 °C.

🌂 Lunes 27 de julio

De acuerdo con el Ideam, la semana del 27 al 31 de julio comenzará con lluvias de intensidad ligera a moderada en varios sectores del país, concentrándose en el occidente y noroccidente las de mayor intensidad.

Estas condiciones, agregó la entidad, se deberán en gran parte al tránsito de la Onda Tropical No. 29, que favorecerá el desarrollo de nubosidad y precipitaciones.

(Puede leer: Las recomendaciones para observar ballenas con responsabilidad en el Pacífico colombiano)

En cuanto a los mayores acumulados, con probabilidad de actividad eléctrica aislada, se esperan en sectores de Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Caldas, Risaralda, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad prevé lluvias intermitentes y nubosidad variable.

🌂 Martes 28 de julio

El Ideam señaló que para este martes se prevé una disminución general de las precipitaciones. Sin embargo, no descartó que persistan lluvias de intensidad ligera a moderada en sectores del occidente, norte y oriente del país, con núcleos localmente más intensos sobre el noroccidente.

Además, se espera que se presenten algunas lluvias y chubascos puntuales en Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo.

Para el centro y sur de la región Andina, se prevén lluvias de baja intensidad; y en la costa Pacífica, en el suroccidente y occidente de la región Caribe, continuarán registrándose lluvias.

(Le puede interesar: “Soplar burbujas”, la inusual estrategia de los cachalotes para poder dormir bajo el agua)

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con lluvias ocasionales.

🌂 Miércoles 29 de julio

Para el miércoles se espera un aumento de las lluvias sobre el suroccidente del país, la Amazonía y el occidente de la Orinoquía. En cambio, para el centro y norte de la región Andina se presentarán algunas lluvias de menor intensidad o moderada.

En cuanto a las precipitaciones más fuertes, se esperan en zonas de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Meta, Vaupés, Chocó y Antioquia, con probabilidad de tormentas eléctricas aisladas.

En la región Caribe y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es probable que se presenten lluvias de intensidad ligera a moderada.

🌂 Jueves 30 de julio

La entidad dijo que para este día se prevé un incremento de las precipitaciones sobre el occidente y noroccidente del país debido al ingreso de la Onda Tropical No. 30, la cual interactuará con otros sistemas atmosféricos y favorecerá lluvias moderadas a fuertes en las regiones Pacífica, Caribe y Andina.

Los mayores acumulados, con probabilidad de actividad eléctrica, por su parte, se espera que se presenten en áreas de Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

(Podría leer: Cuando los hidrocarburos de Ecopetrol van a dar a la casa del manatí)

Además, se pronostican lluvias en sectores de la Amazonía y la Orinoquía; y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuarán las lluvias intermitentes.

🌂 Viernes 31 de julio

Para el último día de esta semana, se espera que las lluvias continúen sobre el occidente y noroccidente del país, con aguaceros moderados a fuertes en sectores de las regiones Pacífica, Caribe y Andina. Para el resto del territorio nacional se prevén algunas precipitaciones.

Los departamentos donde se pronostican estas condiciones son Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Además, se esperan lluvias localmente moderadas en sectores de la Orinoquía y la Amazonía. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarán condiciones variables, con posibilidad de lluvias intermitentes.

(Lea: Incendio forestal en zona rural de Palmira, Valle del Cauca, lleva más de 12 horas)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜