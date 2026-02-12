Ideam: estas son las zonas donde lloverá este 12 de febrero Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en su más reciente reporte sobre las condiciones del tiempo, indica que en las últimas seis horas se registraron precipitaciones localmente fuertes y actividad eléctrica dispersa en sectores del suroccidente de Santander, occidente de Boyacá, Risaralda, Caldas, Tolima, norte de Antioquia, occidente de Cauca, norte de Nariño y nororiente de Caquetá.

La entidad señala además que se presentaron lluvias de intensidad moderada a ligera en el oriente del Valle del Cauca, sur de Chocó, sur de Antioquia y en zonas puntuales del occidente de Cundinamarca. Asimismo, se presentaron lloviznas en el oriente de Cauca, suroccidente de Meta, oriente de Nariño y el piedemonte de Putumayo.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante las últimas horas, ha predominado el cielo ligeramente y parcialmente nublado, con prevalencia de tiempo seco.

🌂 Pronóstico del tiempo en Colombia

El Ideam informó que para este jueves, 12 de febrero, se esperan precipitaciones significativas, principalmente en la región Pacífica y en el suroccidente de la Amazonia. También anticipa lluvias de intensidad moderada, especialmente en el occidente, centro y norte de la región Andina.

En cuanto a las lluvias más intensas, podrían presentarse en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío y Amazonas. Las lluvias de moderadas a ligeras, por su parte, se registrarían en el centro y occidente de Cundinamarca, el occidente de Boyacá, el sur de Santander, Tolima, el norte de Huila y, asimismo, en el suroccidente de Córdoba y el sur de Bolívar.

La región Caribe, por su parte, tendría un predominio de tiempo seco, salvo por algunas lluvias puntuales, principalmente en el suroccidente de la región. De igual forma, se estiman condiciones secas en amplios sectores de la Orinoquía.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima que predomine el tiempo seco, sin descartar algunas lluvias ocasionales en zonas del área marítima.

🌂 Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el Ideam, durante la madrugada de este jueves, 12 de febrero, en Bogotá predominó el tiempo seco, con cielo parcialmente nublado, y se alcanzó una temperatura mínima cercana a los 11 °C.

Durante las horas de la mañana, la entidad prevé un cielo parcialmente nublado y no descarta que al finalizar la jornada se presenten lluvias ligeras en el costado oriental de la ciudad.

Para las horas de la tarde, el Ideam señala que es probable que el cielo esté entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias de variada intensidad. En cuanto a las precipitaciones más intensas, la entidad indica que podrían registrarse en sectores del norte, centro y suroccidente de la ciudad.

En la noche, finalmente, se prevé la persistencia de lluvias ligeras en el oriente y el suroccidente, con cielo mayormente nublado. La temperatura máxima estimada sería de 20 °C.

🌂 Pronóstico del tiempo en otras ciudades

🌦 Barranquilla: Durante la jornada se prevé escasa nubosidad con prevalencia de tiempo seco. (T. máx.: 32 °C).

🌦 Cartagena: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante el día. (T. máx.: 32 °C).

🌦 Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado con prevalencia del tiempo seco hasta final de la tarde, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras a inicios de la noche (T. máx.: 29 °C).

🌦 Tunja: Se espera predominio de tiempo seco con nubosidad variada durante la jornada con posibles lloviznas a inicios de la noche (T. máx.: 21 °C).

🌦 Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco; sin embargo, no se descartan lloviznas ocasionales en la noche. (T. máx.: 29 °C).

🌦 Cali: Cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras a inicios de la mañana, luego condiciones de tiempo seco para la tarde y probable ocurrencia de lluvias ligeras en la noche (T. máx.: 30 °C).

🌂 Otras alertas del Ideam

🔥Alertas por incendios: En total, 98 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía y Orinoquía. De estos, 35 municipios están en alerta roja, destacándose Casanare, con 13 municipios; Cundinamarca, con 7; y Boyacá, con 5.

💧 Alertas por deslizamientos: En total, 203 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 41 municipios están en alerta roja, destacándose Chocó, con 13 municipios; Cauca, con 7; Antioquia y Caldas, con 4.

☔Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: tres rojas, una roja puntual, treinta y siete naranjas y sesenta y una amarillas; Caribe: siete rojas, veinte naranjas y nueve amarillas; Pacífico: diez rojas, veintiuno naranjas y una amarilla; Amazonas: nueve amarillas.

🌊Alertasmeteomarinas: • Mar Caribe: Persisten las alertas naranjas por oleaje y viento en todo el mar Caribe colombiano, salvo con alerta amarilla para el área del archipiélago de San Andrés y Providencia.

• Pacífico colombiano: Se establece alerta amarilla por oleaje y viento en el norte, centro y sur de la cuenca. Asimismo, en el centro de la cuenca se mantiene alerta amarilla por tiempo lluvioso.

