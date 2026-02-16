Ideam: Las lluvias continuarán esta semana en gran parte del país

Fotografía que muestra una zona afectada por inundaciones en el barrio Zarabanda, en Montería. Foto: EFE - Carlos Ortega

En medio de las emergencias que se registran en el país, y que dejan cerca de 170.000 personas damnificadas en 123 municipios de 18 departamentos del país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó el pronóstico del tiempo para la semana del lunes 16 al viernes 20 de febrero.

En términos generales, la entidad prevé, para esta semana, un aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial a mayormente cubierto, así como con probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, sur y occidente de la Andina, sur de la región Caribe y la Amazonia.

Para el martes 17 de febrero, el IDEAM pronostica condiciones nubosas en gran parte del país y lluvias fuertes en el suroccidente de Córdoba, el departamento más afectado por las recientes emergencias. Con corte al 16 de febrero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 59.703 familias afectadas en este departamento.

Durante el martes, también se esperan lluvias considerables en Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En otros departamentos, como Magdalena, Bolívar, Sucre, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, Guainía, Vaupés y el Amazonas, el IDEAM también pronostica lluvias, pero de menor intensidad.

Durante el miércoles 18, las lluvias seguirán concentradas en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, suroccidente de Córdoba, Santander, occidente de Boyacá, norte y sur de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y oriente de Amazonas.

En Antioquia, el tercer departamento que más familias damnificadas reporta, con 3.907, el IDEAM también prevé fuertes lluvias. Mientras tanto, en La Guajira, sur de Bolívar y Sucre, Norte de Santander, Tolima, sur de Huila, suroccidente de Caquetá, occidente de Putumayo, suroriente de Vichada, Guainía y Vaupés, se esperan precipitaciones más suaves.

Ya para el jueves 19 de febrero, el Instituto pronostica una disminución de lluvias en el país, sobre todo en el Caribe y el norte de la Orinoquía. Sin embargo, en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, se espera que la intensidad de las lluvias persista.

El panorama volverá a cambiar a finales de la semana, pues el IDEAM espera lluvias con “acumulados elevados” en la mayor parte de las regiones, “especialmente en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, sur de Guaviare, Vaupés y Amazonas. Lloviznas en sur de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Boyacá, Huila, Meta, Vichada y Guainía”.

A la fecha, 45 subzonas tienen alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas y/o inundaciones, estando la mayoría en el área hidrográfica del Magdalena Cauca (17), seguida del Caribe (16) y el Pacífico (12).

