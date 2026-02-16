Gobierno actualiza reglas en reservas forestales y abre debate ambiental

Entre las actividades que contempla el Minambiente está la instalación de soluciones fotovoltaicas. /Óscar Perez. Foto: Óscar Perez.

Hace unos días, Irene Vélez Torres, la ministra de Ambiente (e), tomó una decisión que ha generado un gran debate en el mundo ambiental del país. A través de la resolución 0083 de 2026, la cartera unificó las actividades de bajo impacto ambiental que se pueden realizar dentro de las llamadas Zonas de Reserva Forestal (ZRF, por sus siglas), y que busquen generar un “beneficio social”.

La decisión impacta siete Zonas de Reserva, declaradas en 1959 a través de la conocida Ley Segunda: la del Pacífico, la Central, la del Río Magdalena, de la...