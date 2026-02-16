Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gobierno actualiza reglas en reservas forestales y abre debate ambiental

El Ministerio de Ambiente reglamentó las actividades de bajo impacto que se pueden realizar en las Zonas de Reserva Forestal. Aunque busca que a las comunidades lleguen infraestructura y servicios básicos, algunos puntos han generado inquietud.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Catalina Sanabria Devia
Catalina Sanabria Devia
16 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
Entre las actividades que contempla el Minambiente está la instalación de soluciones fotovoltaicas. /Óscar Perez.
Entre las actividades que contempla el Minambiente está la instalación de soluciones fotovoltaicas. /Óscar Perez.
Foto: Óscar Perez.

Hace unos días, Irene Vélez Torres, la ministra de Ambiente (e), tomó una decisión que ha generado un gran debate en el mundo ambiental del país. A través de la resolución 0083 de 2026, la cartera unificó las actividades de bajo impacto ambiental que se pueden realizar dentro de las llamadas Zonas de Reserva Forestal (ZRF, por sus siglas), y que busquen generar un “beneficio social”.

La decisión impacta siete Zonas de Reserva, declaradas en 1959 a través de la conocida Ley Segunda: la del Pacífico, la Central, la del Río Magdalena, de la...

Catalina Sanabria Devia

Por Catalina Sanabria Devia

Periodista con enfoque en temas ambientales. En El Espectador escribe, principalmente, sobre la Amazonia. También le interesan los asuntos de género y construcción de paz. Ha colaborado en medios como Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2022).@catalina_sanabrlsanabria@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Zonas de Reserva Forestal Colombia

Resolución 0083 de 2026

Irene Vélez Torres

Ley Segunda de 1959

reservas forestales Colombia

actividades permitidas en reservas forestales

Amazonia colombiana deforestación

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.