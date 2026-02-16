Por fuertes lluvias, anuncian cierre temporal en sector del Parque Nacional Natural Tayrona

Imagen referencia. El Parque Tayrona hizo un llamado a los visitantes, operadores turísticos y a la comunidad general a acatar las disposiciones adoptadas.

Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia anunció el cierre temporal del sector Cañaveral en el PNN Tayrona, por causa de condiciones climáticas. En específico, la entidad se refirió a afectaciones en la infraestructura de las zonas de recreación debido a las fuertes lluvias de los últimos días.

Las precipitaciones han ocasionado el desbordamiento de las quebradas Mazón, Santa Rosa, San Lucas y otros cauces. Además, se han provocado daños estructurales a la infraestructura instalada en el sendero Kogui, principalmente en las pasarelas y puentes que permiten los recorridos entre los atractivos del sector desde Cañaveral hasta el Cabo San juan del Guía.

Parques Nacionales también se refirió a una inundación en el tramo entre el parqueadero y la zona de camping de Cañaveral, así como el desplazamiento de diferentes especies de reptiles, anfibios, insectos entre otros, lo cual puede generar un riesgo a los visitantes. La decisión de PNN del cierre temporal también se fundamenta en informes técnicos diarios y algunos de los boletines de alertas hidrológicas y de condiciones hidrometeorológicas del Ideam.

“La continuidad de las actividades de recreación bajo estas condiciones representa un riesgo no mitigable en el corto plazo; por tal motivo, y en aplicación del principio de prevención y precaución, se adopta esta medida restrictiva de carácter temporal, la cual se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones climáticas que dieron origen a la contingencia”, se lee en el comunicado de la entidad.

La medida busca, de ese modo, prevenir incidentes, minimizar impactos negativos y garantizar una gestión responsable del PNN Tayrona, priorizando su conservación y la protección de la fauna que actualmente se encuentra en proceso de reubicación natural, así como la seguridad de la ciudadanía.

Por el momento, se están adelantando las acciones necesarias para recuperar y habilitar la infraestructura afectada. La situación de contingencia se mantendrá hasta que se evidencie una mejora sostenida de las condiciones climáticas y se cuente con conceptos técnicos que permitan el restablecimiento seguro de las actividades ecoturísticas.

El Parque Tayrona hizo un llamado a los visitantes, operadores turísticos y a la comunidad general a acatar las disposiciones adoptadas, evitar el ingreso no autorizado a zonas restringidas y a consultar información exclusivamente a través de los canales oficiales.

“En el caso del sector Calabazo, el ingreso de visitantes está limitado hasta el Cabo San Juan del Guía. Es decir, quienes accedan por este sector deben regresar por esta misma ruta. En los sectores Bahía Concha y Neguaje se apertura con normalidad”, agregó PNN. “Cualquier modificación, levantamiento o ampliación de estas medidas será informada oportunamente por los medios institucionales”.

