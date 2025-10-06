Ideam pronostica una semana lluviosa en Colombia: del 6 al 10 de octubre

Imagen de referencia. En Bogotá se prevén días entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ocasionales. El lunes y el miércoles tendrán menor probabilidad de precipitación, mientras que el martes, jueves y viernes se esperan lluvias intermitentes, principalmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 21 °C. Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo comunicado especial sobre el pronóstico del tiempo para la semana del 6 al 10 de octubre de 2025. Según el informe, el país enfrentará una semana marcada por lluvias de variada intensidad, especialmente en las regiones Pacífica, Caribe y Andina. El jueves será, según el Ideam, el día más lluvioso de la semana.

Durante estos días, las precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posibles tormentas, lo que podría aumentar el riesgo de deslizamientos e inundaciones en zonas vulnerables. En contraste, las regiones de la Orinoquia y la Amazonia tendrán una combinación de días lluviosos y jornadas secas.

Lluvias en Bogotá y otras ciudades de Colombia

En Bogotá se prevén días entre parcial y mayormente nublados, con lluvias ocasionales. El lunes y el miércoles tendrán menor probabilidad de precipitación, mientras que el martes, jueves y viernes se esperan lluvias intermitentes, principalmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y los 21 °C.

El martes 7 de octubre, las lluvias más intensas se concentrarán en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira. En la región Andina se mantendrán precipitaciones moderadas, y en el Archipiélago de San Andrés se prevé cielo parcialmente nublado y tiempo seco.

Para el miércoles, las precipitaciones se intensificarán en la región Pacífica y se mantendrán en el Caribe y la Amazonia. Las tormentas eléctricas serán más probables en zonas de Chocó, Valle, Nariño y Bolívar.

El jueves 9 de octubre, identificado como el día más lluvioso, se esperan abundantes lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo los departamentos del Pacífico, Caribe, Andina, y zonas dispersas de la Orinoquia y la Amazonia.

Hacia el cierre de la semana, el viernes 10 de octubre, el Ideam prevé una ligera disminución en las lluvias en el centro y sur del país, aunque se mantendrán en el occidente y norte. Antioquia, Santander, Bolívar y La Guajira seguirán registrando precipitaciones intensas.

El Ideam también emitió recomendaciones ante posibles deslizamientos de tierra, pidiendo a la ciudadanía evitar transitar por zonas de alta pendiente y mantenerse informada sobre el estado de las vías a través de las herramientas oficiales como “Viajero Seguro” y la línea #767 del Invías.

Frente a las tormentas eléctricas, se aconseja buscar refugio seguro, evitar estar en zonas abiertas o debajo de árboles, y revisar el estado de techos y estructuras elevadas. Además, recordó la importancia de prevenir incendios forestales apagando correctamente fogatas y evitando dejar materiales inflamables en áreas naturales.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜