O, dicho de otro modo, el incendio, que empezó en el cerro San…

Según las últimas cifras que compartió Parques Nacionales Naturales (PNN), se estima que las llamas han afectado unas 1.200 hectáreas, que es mayor al área del principal aeropuerto del país (tiene alrededor de mil hectáreas).

La tragedia que está viviendo el departamento de Boyacá debido al incendio que empezó el 19 de septiembre ya ha afectado un área más grande que la que tiene todo el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

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Incendio en Santuario Iguaque ya afectó un área más grande que la del aeropuerto El Dorado

O, dicho de otro modo, el incendio, que empezó en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, ha perjudicado un territorio tan extenso como diez veces el área que tiene el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. De acuerdo con PNN, el 60 % de esas 1.200 hectáreas están dentro del área protegida del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

"Las coberturas afectadas corresponden principalmente a herbazales. La magnitud de la afectación será precisada una vez avance la evaluación de daños, pérdidas y necesidades ambientales que adelantan Parques Nacionales y Corpoboyacá", indicó la entidad.

Aunque en horas de la tarde de este martes se había presentando algunas lluvias cerca al Santuario, la emergencia aún era muy grave, según dijo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Para contenerla, señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), han estado trabajando 19 cuerpos de bomberos y 250 personas. Además, tres helicópteros han operado en los puntos críticos.

En horas de la mañana, Amaya había calificado lo que estaba sucediendo en esa área protegida como una "tragedia". "Es de las imágenes más dolorosas que nos ha tocado vivir en Boyacá en los últimos años", escribió en su cuenta en X.

Incendio en PNN Los Nevados, controlado

A través de un comunicado PNN también indicó que el incendio que se presentó el 19 de septiembre en el Parque Nacional Natural Los Nevados, en Santa Isabel, Tolima, fue controlado y liquidado por tres guardaparques.

"El equipo tuvo que llegar hasta un punto ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar y de difícil acceso. El recorrido desde Santa Isabel tomó aproximadamente 2,5 horas hasta Alto Bonito y entre 8 y 10 horas adicionales a caballo hasta el lugar del incendio. Las labores de control se realizaron durante la tarde del 19 de septiembre y concluyeron en la mañana del día siguiente con la atención de los focos remanentes. El fuego afectó ecosistemas de páramo y continúa la evaluación de las afectaciones ambientales", señaló la entidad.

Por otro lado, cerca al PNN Las Hermosas, en el Valle del Cauca, hay otro incendio forestal que no ha podido ser apagado y está siendo atendido por cuerpos de bomberos.

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