Huracán Polo alcanza la categoría 5 en tiempo récord

El Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN) informó en su más reciente boletín que este martes, 22 de septiembre, en horas de la madrugada, el huracán Polo alcanzó vientos sostenidos de 290 km/h y ráfagas de cerca de 355 km/h, llegando a la categoría 5. Estas condiciones, explicó la entidad, hicieron que se convirtiera en una de las tormentas más rápidas en fortalecerse desde que se tienen registros del océano Pacífico.

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El huracán Polo, según los cálculos de varios meteorólogos, se intensificó en aproximadamente 36 horas, desde que se declaró como tormenta tropical hasta que alcanzó la categoría 5. Hasta el momento, solo tres fenómenos se han fortalecido de forma acelerada hasta alcanzar la máxima categoría de la escala. Se trata de los huracanes Otis (2023) y Patricia (2015).

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De acuerdo con la entidad, durante gran parte del día, el centro de la tormenta se ubicaba al sur del puerto de Zihuatanejo y Guerrero; y estaba previsto que su desplazamiento se produjera hacia el noroeste paralelo a las costas del Pacífico mexicano. Esta trayectoria provocaría intensas lluvias, riesgos de inundaciones y deslizamientos en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

En el último comunicado emitido por el SMN, la entidad señaló que pronostica que el huracán Polo "genere oleaje de 3,0 a 4,0 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero (…) Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil".

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), por su parte, advirtió que, si bien se estima que durante los próximos días el desplazamiento del huracán Polo se dé cerca de las costas mexicanas, no se descarta que su comportamiento pueda cambiar.

La entidad también dijo que es posible que la tormenta experimente "algún fortalecimiento adicional en las próximas horas, pero se pronostica que permanezca en alta mar". Además, agregó que es probable que se produzca algún fortalecimiento adicional hasta las horas de la noche de este martes.

Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, en una entrevista con la radio Fórmula, aseguró que se trata de un evento que durante toda la semana va a tener efectos en el Pacífico mexicano. "El escenario de lluvias intensas se mantiene a partir del día de hoy en prácticamente toda la costa de Guerrero", agregó.

El huracán Polo y el fenómeno de El Niño

Cabe recordar que el huracán Polo llega impulsado por la presencia del fenómeno de El Niño que, como hemos contado en este diario, será uno de los más intensos de los que se tenga registro. Por ejemplo, en la superficie del mar en una de las regiones clave del Pacífico, el pasado 19 de septiembre, las temperaturas diarias fueron 3,05 °C superiores a la media.

El Niño ocurre cada dos a siete años, cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente. Estas condiciones provocan que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Una vez que la temperatura se mantiene por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en toda la atmósfera del planeta. En más de una oportunidad, los científicos han señalado que el cambio climático amplifica sus efectos.

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