Incendios forestales no dan tregua en Colombia: así avanza la situación este lunes

La conflagración que más concentró la atención este fin de semana es la que sigue activa en Villa de Leyva, en la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos. “Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus…

Los incendios en Colombia no dan tregua. Mientras el fenómeno de El Niño ya está en el territorio y los pronósticos indican que los meses más duros apenas están por venir, miles de hectáreas permanecen afectadas por incendios en distintas zonas del país.

La conflagración que más concentró la atención este fin de semana es la que sigue activa en Villa de Leyva, en la vereda La Castellana, sector Cerro de San Marcos. “Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural”, escribió el domingo en X el presidente Abelardo de la Espriella. “Hay que cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia. Estamos con ustedes”. La emergencia ha obligado a varios hoteles a evacuar a sus visitantes.

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En declaraciones a Caracol Radio de este lunes en la mañana, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, señaló: “Esperamos iniciar un nuevo sobrevuelo en los puntos más álgidos, alrededor de las 8 a.m. Esperamos poder controlar hoy el incendio. Habrá 14 cuerpos de bomberos hoy, y vendrán de Boyacá y Cundinamarca. Ayer, hubo más de 400 personas. Ya solicitamos apoyo de aviones. Vamos a usar todos los instrumentos posibles; hemos puesto toda la institucionalidad para atender el incendio. Esperamos que las condiciones climáticas nos permitan controlar hoy las llamas”.

Según Amaya, todavía no hay claridad sobre el origen del incendio, aunque existe la sospecha de que pudo ser provocado. El gobernador señaló que determinarlo corresponde a las autoridades y anunció una recompensa de hasta $45 millones para quien entregue información que permita hacerlo.

Sin embargo, el de Villa de Leyva no es el único incendio activo. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el país había 27 incendios forestales en seguimiento: 19 permanecían activos y ocho estaban controlados.

Los incendios activos se concentraban en siete departamentos. Tolima sigue siendo el departamento con más emergencias, con nueve incendios, seguido de Valle del Cauca, con tres, y Caldas y Cundinamarca, con dos cada uno. También había incendios activos en Boyacá, Huila y Nariño.

En Tolima, la UNGRD reportó incendios en Alvarado, Armero, Ataco, Ortega, Prado, Rovira, San Luis, Villahermosa y Villarrica. En Valle del Cauca había emergencias en Cali, Guadalajara de Buga y Pradera, mientras que en Caldas se reportaban incendios en Anserma y La Dorada. Además, ocho incendios habían sido clasificados como controlados: uno en Cundinamarca, uno en Huila, uno en Santander y cinco en Tolima. Que estén bajo control no significa necesariamente que el fuego haya desaparecido por completo, sino que las autoridades consideran que la emergencia está contenida.

Las zonas del país con más riesgo

El mapa de incendios activos de la UNGRD muestra dónde está ardiendo ya la vegetación. Pero hay otro indicador que permite mirar hacia adelante: dónde existen actualmente condiciones que favorecen la aparición de nuevos incendios. Según el pronóstico de amenaza de incendios de la cobertura vegetal del Ideam, actualizado el 20 de septiembre, 328 municipios del país tenían algún nivel de alerta por probabilidad de incendios.

De ellos, 73 estaban en alerta roja, 102 en naranja y 153 en amarilla. El Ideam es explícito en señalar que esto no equivale a decir que en esos lugares haya incendios activos. La alerta se determina a partir de las condiciones que se han presentado recientemente, principalmente la precipitación y la temperatura máxima, y permite identificar los municipios donde el ambiente es más favorable para que se produzcan incendios.

La mayor concentración de municipios en alerta roja está en la región Andina, con 242 municipios bajo algún nivel de alerta, seguida por el Caribe, con 71. También había alertas en municipios de las regiones Pacífica y Orinoquía.

La alerta roja se concentra especialmente en departamentos como Tolima y Cundinamarca, que registraban 31 municipios cada uno bajo este nivel. En el conjunto de las tres categorías también aparecían numerosos municipios de Antioquia, Nariño, Huila, Norte de Santander, Boyacá y Valle del Cauca.

El comportamiento de las últimas semanas muestra, además, que estas condiciones han variado. El número de municipios bajo algún nivel de alerta aumentó durante los primeros días de septiembre y alcanzó su punto más alto alrededor del 10 de septiembre. Para el 20 de septiembre había descendido.

El Niño seguirá

Aunque el origen de los incendios es estudiado en cada caso por las autoridades, la reducción de las precipitaciones y las altas temperaturas que puede generar el fenómeno de El Niño en algunas zonas del país son factores que favorecen condiciones más secas y, con ellas, una mayor amenaza de incendios.

Y nada parece indicar que al menos ese factor vaya a mejorar. Como contamos aquí, esta semana el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) dio a conocer su más reciente actualización sobre este evento meteorológico en un boletín que confirma una alerta realizada por científicos en los últimos meses. Según el centro de investigación, El Niño de este año ya llegó a la categoría “muy fuerte”.

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Esta categoría es la más elevada a nivel internacional, y según explica la Organización Meteorológica Mundial (OMM), su detección “aumenta la probabilidad de que se produzcan cambios importantes en las precipitaciones, las temperaturas y la circulación atmosférica en muchas regiones del mundo”. En el caso concreto del fenómeno de este año, el CIIFEN ha detectado, durante agosto de 2026, una intensificación de las anomalías de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, alcanzando valores entre 2.5 °C y 6 °C por encima de lo normal.

Según el centro, se espera que el pico de El Niño se desarrolle durante los meses de octubre a diciembre de 2026. “Se prevén temperaturas del aire sobre lo normal en gran parte del norte de Sudamérica, con mayor intensidad en las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil; alcanzando valores de entre 2.0°C a 3.5°C sobre lo normal”, se lee en el boletín. “Los pronósticos de precipitación estiman lluvias sobre lo normal en la costa de Ecuador y Perú, sur de Brasil, parte de Paraguay, así como en el centro de Chile; y condiciones bajo lo normal en el norte de Sudamérica: en Colombia, Venezuela y las Guayanas, Amazonía de Ecuador y Perú, norte de Brasil y también en el sur de Chile”.

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Frente a las precipitaciones, el centro reporta que en agosto se registraron precipitaciones por debajo de lo normal en Centroamérica y el norte del continente, incluyendo Venezuela, Colombia, las Guayanas, el norte de Brasil, la Amazonia de Ecuador y la selva norte de Perú. Por otro lado, se observaron precipitaciones por encima de lo normal en partes de Panamá, la costa del Pacífico de Colombia, noreste de Argentina, Paraguay y Uruguay, así como el centro de Chile. “Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, diferentes modelos prevén temperaturas del aire sobre lo normal en Sudamérica, con anomalías más intensas, entre 2 °C y 3.5 °C, en gran parte de Brasil, Las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia”, concluye el informe.

Es importante señalar que El Niño no es, por sí mismo, la causa de un incendio: para que una conflagración ocurra también intervienen factores como la disponibilidad de material vegetal seco, las condiciones del viento y, en algunos casos, actividades humanas.

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