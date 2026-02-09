Siguen las lluvias en Colombia: este es el pronóstico del tiempo para este 9 de febrero Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su más reciente boletín sobre el pronóstico del tiempo señala que, en las últimas horas, se ha observado persistencia de las condiciones nubosas en las regiones Pacífica, Andina, Amazonia y una disminución de la nubosidad para la Orinoquia. En la región Caribe, por su parte, ha tornado un cielo de parcial a ligeramente nublado y tendencia a tiempo seco.

En cuanto a lluvias, se han presentado precipitaciones fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima, Meta, Cundinamarca, Huila, Vaupés y Amazonas. Las lluvias moderadas a ligeras, dice el Ideam, se presentaron en Santander, Boyacá, Cundinamarca, Vichada, Caldas, Quindío y Risaralda.

Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha presentado cielo mayormente nublado con tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo 9 de febrero

Para este 9 de febrero, el Ideam indica que se espera que se registre una concentración de humedad para las regiones Pacífica, occidente de la Andina y suroriente de la Amazonia, mientras que, para gran parte de la región de la Orinoquia y varias zonas del Caribe se esperan condiciones secas.

En cuanto a las lluvias de mayor consideración se espera que se presenten en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, occidente de Boyacá y de Cundinamarca, Tolima, Vaupés y Amazonas.

El Ideam además informa que las lluvias con cantidades volumétricas moderadas se espera que se presenten en zonas de Antioquia, Caldas, Risaralda, sur-occidente de Córdoba, sur de Bolivar, Santander, Norte de Santander y occidente de Meta.

Las lluvias de menor intensidad se estiman en sectores de Magdalena, y piedemonte amazónico, sur de Guaviare y occidente de Caquetá. Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo mayormente nublado con posibles lluvias ligeras hacia el sur del área.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

Para Bogotá, el Ideam prevé que en la mañana se presenten condiciones secas con cielo mayormente nublado. Mientras que en horas de la tarde, son esperadas lloviznas de corta duración en diversas zonas de la ciudad.

La temperatura máxima estimada para este lunes es de 20°Celsius. Durante la noche son previstas condiciones secas en gran parte de la ciudad y no se descartan lloviznas dispersas.

☔ Pronóstico del tiempo en Colombia

🌦 Barranquilla: Cielo entre parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, probables lloviznas sectorizadas durante la tarde (T. máx.: 34 °C).

🌦 Cartagena: Se espera una jornada con cielos de parcial a mayormente nublado, acompañado de lloviznas ocasionales (T. máx.: 32 °C).

🌦 Medellín: Se pronostica mayor nubosa y lluvias ligeras y sectorizadas en horas de la tarde (T. máx.: 27 °C).

🌦 Tunja: Se espera cielo mayormente nublado con prevalencia de tiempo seco (T. máx.: 19 °C).

🌦 Bucaramanga: Se espera una mañana y tarde con cielos nublados y precipitaciones ligeras en la mañana. Predominio de tiempo seco en la tarde y en la noche. (T. máx.: 28 °C).

🌦 Cali: Se prevén cielo mayormente nublado con probabilidad de lloviznas en la mañana y condiciones secas para el resto de la jornada (T. máx.: 29 °C).

