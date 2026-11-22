Los casi 200 países participantes no consiguieron adoptar por consenso un acuerdo político general. Un antecedente de este tipo de bloqueo se remonta a 2009, durante la COP15 de Copenhague, cuando los países tampoco lograron adoptar el documento político presentado y la conferencia se limitó a tomar nota de él. Sin embargo, para encontrar…

La cumbre climática de Naciones Unidas de este año (COP31) fue la más larga de la historia y terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos de las negociaciones internacionales sobre cambio climático.

Los casi 200 países participantes no consiguieron adoptar por consenso un acuerdo político general. Un antecedente de este tipo de bloqueo se remonta a 2009, durante la COP15 de Copenhague, cuando los países tampoco lograron adoptar el documento político presentado y la conferencia se limitó a tomar nota de él. Sin embargo, para encontrar una cumbre que terminara sin resolver sus negociaciones y tuviera que reanudarlas posteriormente, hay que retroceder hasta la COP6 de La Haya, en 2000. En aquella ocasión, las conversaciones se suspendieron y se retomaron en Bonn, en 2001.

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La cumbre de este año debía terminar el viernes, pero las negociaciones se prolongaron hasta el domingo. Para entonces, varios ministros y delegaciones completas ya habían abandonado Antalya (Turquía), mientras los equipos que permanecían allí intentaban destrabar las diferencias sobre el texto final. Los países quedaron divididos, principalmente, por dos asuntos. El primero fue si la decisión política de cierre (es decir, la declaración conjunta) debía reiterar el llamado a avanzar en la transición para abandonar los combustibles fósiles, una referencia que no aparecía en el borrador final presentado. También hubo desacuerdos por la preocupación de que el texto promoviera una dependencia excesiva de tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono.

Hay que recordar que la captura y almacenamiento de carbono ha sido cuestionada por organizaciones ambientales y científicos debido a sus limitaciones técnicas, sus costos y el riesgo de que termine prolongando la dependencia de los combustibles fósiles. Aunque esta tecnología permite separar el CO₂ de las emisiones industriales y almacenarlo bajo tierra, sus detractores advierten que no puede sustituir la reducción directa del uso de petróleo, gas y carbón.

También cuestionan que se presente como una solución a gran escala cuando su capacidad actual de captura sigue siendo limitada frente al volumen de emisiones mundiales. Uno de los principales temores es que las empresas y los gobiernos utilicen estas tecnologías para justificar la continuidad de actividades altamente contaminantes, bajo la promesa de compensar sus emisiones.

En esa línea, organizaciones de la sociedad civil han advertido que una apuesta excesiva por la captura de carbono podría desviar recursos y atención de medidas ya disponibles, como la expansión de las energías renovables y la eficiencia energética.

El segundo asunto que dividió a los países en la COP fue la financiación para la adaptación al cambio climático: los negociadores no consiguieron acordar una cifra concreta en dólares para triplicar esos recursos. Basta recordar, como se contaba en esta nota, que la Unión Europea, el mayor aportante de financiamiento climático, había sido enfática en decir que nuevo dinero “no será un resultado de esta COP” y que cualquier conversación está “muerta en el agua”. Los últimos borradores del acuerdo eliminaron la referencia a montos y la sociedad civil reclama que “esas palabras lo van a perseguir”.

Según el World Resources Institute (WRI), una organización dedicada a la investigación y el análisis de asuntos ambientales y de desarrollo sostenible, al no alcanzarse el consenso, el borrador del llamado Pacto de Antalya —y los distintos elementos que lo componían— no adquirió validez formal.

"En un momento en que la ciencia no podría ser más clara, es indefendible que los países no pudieran ponerse de acuerdo ni siquiera en mencionar los combustibles fósiles, el principal motor del cambio climático. La ciencia ya resolvió esta cuestión hace mucho tiempo; es hora de que la política se ponga al día", reaccionó Ani Dasgupta, presidenta y directora ejecutiva del WRI. "El resultado vacío de la COP31 fue un fracaso del liderazgo político, no un fracaso del Acuerdo de París. Cuando los intereses nacionales estrechos se anteponen a la responsabilidad colectiva de afrontar la crisis climática, el mundo entero paga las consecuencias".

Amnistía Internacional también cuestionó con dureza el resultado de la COP31. Ann Harrison, asesora de políticas de justicia climática de la organización, afirmó que países de distintas regiones hicieron bien en rechazar lo que calificó como una "carta de los contaminadores", con la que, según dijo, las copresidencias de la cumbre intentaron proteger "las ganancias corporativas a costa de las personas y el planeta".

La organización se refiere al borrador final de la decisión política que no consiguió el consenso de los países. Uno de sus principales cuestionamientos es que el documento no mencionaba los combustibles fósiles, pese a que su eliminación gradual es uno de los asuntos centrales de las negociaciones climáticas. También advierte que el texto abría la puerta a tecnologías que podrían prolongar su uso, como la captura y el almacenamiento de carbono. Para Harrison, rechazar esa propuesta fue "un importante acto de resistencia", porque impidió que se aprobara un texto que consideraba profundamente injusto. Sin embargo, advirtió que ese rechazo no debía ocultar el problema de fondo: "El rechazo de un mal acuerdo no debe ocultar el fracaso político que lo originó".

Amnistía también señaló que la conferencia terminó sin avances suficientes en financiación para la adaptación, las pérdidas y los daños asociados al cambio climático, ni medidas de transición justa. La organización responsabilizó especialmente a los países de altos ingresos y con mayores emisiones históricas por obstaculizar los acuerdos en esos asuntos. En su evaluación, las consecuencias de ese estancamiento no son únicamente diplomáticas. "Las comunidades que ya se enfrentan a inundaciones mortales, incendios forestales, sequías, desplazamientos y hambre han sido abandonadas una vez más", sostuvo Harrison. Por eso, Amnistía pidió que las próximas reuniones internacionales traduzcan los compromisos climáticos en una eliminación gradual, completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles, acompañada de recursos suficientes para los países y las comunidades más afectadas.

Las críticas apuntaron directamente a quienes condujeron la conferencia. Turquía, como país anfitrión y presidente de la COP31, y Australia, encargada de dirigir las negociaciones, fueron cuestionadas por varias organizaciones ambientales y de la sociedad civil. El 20 de noviembre, una coalición de 100 organizaciones les envió una carta en la que les reprochó no haber ejercido el liderazgo necesario para conseguir un acuerdo ambicioso.

El fracaso de las negociaciones se enmarca en una advertencia que Naciones Unidas había hecho apenas un mes antes: el mundo superará el límite de 1,5 °C de calentamiento global establecido en el Acuerdo de París. En su informe Emissions Gap Report 2026, publicado en octubre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señaló que ese escenario ya no se puede evitar, aunque todavía es posible limitar cuánto aumentará la temperatura y durante cuánto tiempo permanecerá por encima de ese umbral.

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El panorama tampoco es alentador si se mantienen las políticas climáticas actuales. Según el PNUMA, el calentamiento global podría alcanzar los 2,8 °C durante este siglo. Incluso si los países cumplen todos los compromisos climáticos que han presentado, la temperatura aumentaría alrededor de 2,6 °C. Para mantener el calentamiento en una trayectoria que permita regresar a los 1,5 °C hacia finales de siglo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero tendrían que reducirse un 18 % para 2030, un 45 % para 2035 y un 69 % para 2040, en comparación con los niveles de 2025.

La siguiente parada de las negociaciones climáticas será Addis Abeba, Etiopía, donde se celebrará la COP32 entre el 8 y el 19 de noviembre de 2027. Allí, los gobiernos tendrán una nueva oportunidad para intentar superar las divisiones que impidieron alcanzar un acuerdo político general en Antalya.

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