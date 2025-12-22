La fauna silvestre no es un regalo de Navidad: el llamado de autoridades ambientales

La tenencia de fauna silvestre (como los loros) es un delito en Colombia. Las penas alcanzan los 11 años de prisión y multas de más de 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Foto: ASOCARS

Por estos días, en los que millones de colombianos y colombianas se encuentran adelantando las compras navideñas, las autoridades ambientales regionales de Colombia reiteraron un importante llamado a la ciudadanía en relación con la fauna silvestre.

“En Navidad, no regale fauna silvestre”, señaló a través de un comunicado la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS). “Regalar” fauna silvestre, insisten las autoridades ambientales, “es considerado erróneamente por algunas personas como una opción”.

De hecho, traficar, adquirir, exportar o comercializar, sin permiso de las autoridades competentes, especies silvestres, es un delito en Colombia que está penalizado con entre 60 y 135 meses de prisión (5 a poco más de 11 años) y una multa de entre 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por eso, las autoridades ambientales regionales insisten en que “el tráfico de fauna es uno de los flagelos ambientales de mayor impacto en Colombia”.

Para evidenciar la situación, ASOCARS señaló que en 2024 las corporaciones autónomas atendieron más de 39.000 animales en sus centros de atención y valoración.

De estos, el 40 % eran reptiles, el 33 % aves, el 25 % mamíferos y otro 2 % eran anfibios o peces. De estos, más de la mitad regresaron a su hábitat natural.

“La fauna silvestre no es ‘patrimonio familiar’, hacen parte del patrimonio común de todos los colombianos, frente a lo cual tenemos el derecho y el deber de proteger y preservar”, recordó la asociación.

Las autoridades ambientales también recordaron que cortarles las alas, enseñarles a hablar (como a los loros, cuya tenencia es ilegal), así como cambiar sus hábitos alimenticios, constituyen maltrato animal.

La fauna silvestre, concluyó la asociación de las CAR, debe permanecer libre en su hábitat “donde cumplen roles importantes para el equilibrio natural”. Además de insistir en su mensaje, también invitaron a la ciudadanía a participar en los procesos de educación ambiental para cambiar las prácticas culturales que persisten en el país y “fomentar el respeto por la fauna silvestre”.

