La polémica medida anunciada por Trump: busca quitar la protección a los lobos grises

El lobro gris cuenta con una protección especial desde 2015. Foto: NPS / Jacob W. Frank

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 4 de septiembre, que había emitido una serie de órdenes al Departamento del Interior para que, entre otras acciones, iniciara el proceso para eliminar las protecciones de especie en peligro de extinción para los lobos grises.

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Esta serie de medidas, explicó el mandatario durante una alocución, está enfocada en “ayudar a los ganaderos a proteger sus rebaños de esta especie”, pues han recibido varias quejas de ganaderos cuyos animales han sido cazados por lobos.

Por esta razón, entre las medidas adoptadas por la administración de Trump está que los departamentos del Interior y de Agricultura faciliten a los ganaderos y agricultores el sacrificio de ejemplares de lobos, en el caso de que llegue a ser necesario.

Las medidas, además de proteger al ganado, les facilitarían a los ojos de Trump que los agricultores y ganaderos puedan acudir al procesamiento y la venta de alimentos procedentes de sus propias explotaciones. “Será fácil”, agregó durante la alocución.

Tras conocerse la orden, Doug Burgum, secretario del Interior, deberá preparar un documento de recomendación en los próximos 90 días donde se elimine o se rebaje la categoría de protección del lobo gris y del lobo mexicano en la Lista de Especies en Peligro de Extinción, elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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En las últimas cinco décadas, México y Estados Unidos han adelantado una serie de programas para recuperar a estas especies. De hecho, ayudaron a que la población de esta especie superara los 6,000 ejemplares para 2020.

El lobo mexicano, conocido por ser la subespecie más pequeña de lobo gris en América del Norte, está en mayor peligro de extinción en el continente. De acuerdo con los datos recopilados por la UICN, hasta 2019 solo se habían registrado 163 ejemplares al norte de la frontera.

Desde 2015, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos la protege bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción. El lobo gris y varias subespecies fueron incluidos por primera vez en la lista de especies en peligro de extinción en las décadas de 1960 y 1970, según las normas federales de Estados Unidos.

Kitty Block, presidenta y directora ejecutiva de la organización ambiental Humane World for Animals, en un comunicado aseguró que “retroceder en las protecciones federales (o poner en marcha ese proceso) pondría en peligro décadas de recuperación y abriría la puerta a matanzas brutales”.

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El presidente Trump, durante su primer mandato, ya había intentado retirar la protección federal del lobo gris; sin embargo, un tribunal anuló esa decisión, pues elevó una serie de cuestionamientos sobre si las poblaciones tenían condiciones suficientes para sostenerse sin estas medidas.

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