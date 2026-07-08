Las 69 preguntas que envió el minambiente designado por De la Espriella a Irene Vélez

Fabio Arjona fue designado como Ministro de Ambiente por el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Foto: Unidad de Video

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Fabio Arjona, quien recientemente fue designado como Ministro de Ambiente por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, envió un derecho de petición a Irene Vélez, ministra de Ambiente (e) del gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de conocer información detallada sobre la gestión de esta cartera entre 2022 y 2026.

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De acuerdo con Arjona, como líder del empalme de esta cartera, revisará “de manera prioritaria la ejecución del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, los recursos destinados a la COP16, el estado de los programas de reducción de la deforestación, el cumplimiento de las órdenes judiciales sobre Santurbán, el avance de la transición energética, la reglamentación de los mercados de carbono y la ejecución de los principales proyectos estratégicos del sector”.

En el documento, de 21 páginas, Arjona plantea 69 preguntas que se centran en siete puntos clave. El primero de ellos es el cambio climático y, para ello, pide un balance del cumplimiento de las metas de reducción de emisiones (NDC) y cuestiona sobre una posible doble contabilización de reducciones de emisiones. En materia de cooperación internacional, solicita que se detalle el estado de los proyectos y recursos gestionados con organismos como el GEF y el programa Visión Amazonía.

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Otro de los puntos clave planteados por Arjona es que se le entregue un balance sobre algunos conceptos legales, como el decreto de mercados de carbono, donde le solicitó a la cartera entregar el concepto jurídico que respaldó el proyecto de decreto; explicar por qué reúne en un solo instrumento la regulación del mercado de carbono, el impuesto al carbono y las transferencias internacionales; e informar si el decreto será expedido antes del cambio de gobierno.

En este punto, también habla de la titularidad de créditos de carbono en territorios étnicos (Sentencia T-248 de 2024) o del régimen del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

Sobre este fondo, además, solicitó que se detalle cómo fue la ejecución de cerca de COP 800.000 millones y si existe algún proceso disciplinario o fiscal que esté abierto y, por el momento, no haya sido resuelto. Asimismo, dijo que necesitaba detalles para conocer si había posibles cambios en la gobernanza del fondo mediante el manual operativo y cuáles eran los proyectos con ejecución cercana al 0 %.

La deforestación también está entre las preguntas de Arjona. Sobre este tema, busca explicaciones que lleven a entender por qué hay diferencias entre las cifras oficiales y las de monitoreos independientes, por qué dejaron de publicarse boletines trimestrales y entregar las cifras oficiales de 2025.

En cuanto a la protección de líderes ambientales, Arjona se pregunta cuáles fueron las medidas adoptadas por el gobierno actual en esta materia, después de que Colombia ocupara por tercer año consecutivo el primer lugar en el escalafón de Global Witness.

Finalmente, en el bloque de otros temas institucionales, Arjona destaca la situación de los páramos, principalmente el de Santurbán, donde el Tribunal Administrativo de Santander declaró en desacato a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, por incumplir el cronograma de su delimitación.

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Sobre este tema, le pidió al Minambiente que detallara cómo será esa delimitación y cómo se abordará el próximo 18 de julio la realización del espacio participativo.

Además de estos siete temas clave, Arjona pide una radiografía administrativa del Ministerio, donde se detalle la planta de personal, los contratistas, cuáles son los salarios, el presupuesto, los procesos de contratación, los proyectos de inversión, si hay procesos disciplinarios o litigios, el inventario de bienes, los sistemas tecnológicos o convenios internacionales.

Arjona dijo que las respuestas, además de recibirlas él, deberán ser enviadas a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y a la Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiente.

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