Ambiente

Las increíbles imágenes ganadoras del ‘Fotógrafo de vida silvestre del año’

El concurso de fotografía de vida silvestre más importante del mundo, dio a conocer las imágenes ganadoras de este año.

Redacción Ambiente
15 de octubre de 2025 - 06:27 p. m.
Fotógrafo de vida silvestre del año 2025 Wim van den Heever (Sudáfrica) fotografía esta inquietante escena de una hiena marrón entre los restos esqueléticos de una ciudad minera de diamantes abandonada hace mucho tiempo. Con la niebla marina llegando desde el océano Atlántico, Wim eligió este lugar para colocar su cámara trampa después de notar huellas de hiena en las cercanías. "Me tomó 10 años conseguir finalmente esta única imagen de una hiena marrón, en el encuadre más perfecto que se pueda imaginar".
Foto: Wim van den Heever / Wildlife Photographer of the Year

El concurso de fotografía de vida silvestre más importante del mundo, Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, dio a conocer las imágenes ganadoras de la 61.ª versión del concurso.

Las imágenes fueron seleccionadas entre un récord de 60.636 participantes de 113 países. Las fotografías ganadoras se exhibirán en una exposición en el Museo de Historia Natural de Londres, a partir del viernes 17 de octubre de 2025 e irá hasta julio del próximo año.

