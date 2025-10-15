Las increíbles imágenes ganadoras del ‘Fotógrafo de vida silvestre del año’

El concurso de fotografía de vida silvestre más importante del mundo, Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, dio a conocer las imágenes ganadoras de la 61.ª versión del concurso.

Las imágenes fueron seleccionadas entre un récord de 60.636 participantes de 113 países. Las fotografías ganadoras se exhibirán en una exposición en el Museo de Historia Natural de Londres, a partir del viernes 17 de octubre de 2025 e irá hasta julio del próximo año.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜