Niveles de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera rompieron récord en 2024

Zona industrial de Ukishima-cho, en la ciudad de Kawasaki, prefectura de Kanagawa, al otro lado del agua desde el Aeropuerto Internacional de Tokio en Haneda. Foto: AFP - RICHARD A. BROOKS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los niveles de dióxido de carbono (CO₂), el principal gas de efecto invernadero que impulsa el cambio climático, se dispararon en cantidades récord hasta alcanzar nuevos máximos durante el año pasado, “lo que compromete al planeta a un aumento de la temperatura a más largo plazo”.

Esta es la principal conclusión por el más reciente informe ‘Boletín de Gases de Efecto Invernadero’, publicado este miércoles 15 de octubre por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

De acuerdo con la Organización, las tasas de crecimiento del CO₂ se han triplicado desde la década de 1960, acelerándose de un aumento medio anual de 0,8 partes por millón (ppm) a 2,4 ppm al año entre 2011 y 2020. Sin embargo, entre 2023 y 2024, la concentración media aumentó en 3,5 ppm, el mayor incremento desde que se iniciaron las mediciones modernas en 1957.

En 2004, cuando se publicó el boletín por primera vez, el nivel medio anual de CO₂ fue de 377,1 ppm. Para 2024, fue de 423,9 ppm, aseguró la OMM en un comunicado de prensa.

Las actividades humanas, el aumento de los incendios forestales y la reducción de la absorción de CO₂ por parte de los ecosistemas terrestres y océanos, son los responsables, de acuerdo con la agencia, “lo que amenaza con convertirse en un círculo vicioso climático”.

La OMM explicó que aproximadamente la mitad del CO₂ total emitido cada año permanece en la atmósfera y el resto es almacenado por ecosistemas terrestres y los océanos. Sin embargo, a medida que aumenta la temperatura global, estos sumideros pierden capacidad de absorción.

“Existe la preocupación de que los sumideros de CO₂ terrestres y oceánicos estén perdiendo eficacia, lo que aumentará la cantidad de CO₂ que permanece en la atmósfera, acelerando así el calentamiento global”, agregó Oksana Tarasova, oficial científica superior de la OMM.

Así como las concentraciones de CO₂ rompieron récord durante el año pasado, también lo hicieron las de metano y óxido nitroso, el segundo y el tercer gas de efecto invernadero más importante.

El metano representa aproximadamente el 16 % del efecto de calentamiento climático, advierte la OMM, que agrega que el 40 % de las emisiones de este gas provienen de fuentes naturales (como los humedales), mientras el restante 60 % proviene del ganado, el cultivo de arroz, los combustibles fósiles y los vertederos, entre otros. La concentración del metano en 2024 representa un aumento del 166 % con respecto a los niveles preindustriales.

Por su parte, el óxido nitroso es el tercer gas de efecto invernadero más importante y sus principales fuentes de emisión son actividades humanas, como la quema de biomasa, el uso de fertilizantes y varios procesos industriales. Su concentración en 2024 supone un 25 % de aumento frente al nivel preindustrial.

Ante estos resultados, Ko Barrett, secretario general adjunto de la OMM, aseguró que “el calor atrapado por el CO₂ y otros gases de efecto invernadero está acelerando nuestro clima y provocando fenómenos meteorológicos más extremos. Por lo tanto, reducir las emisiones es esencial no solo para nuestro clima, sino también para nuestra seguridad económica y el bienestar de la comunidad”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜