Pese a récord de 2024, el mundo se queda corto con las energías renovables

“El mundo se está quedando atrás en sus objetivos de energía renovable y eficiencia, a pesar de los avances récord del año pasado”: esta es la principal conclusión de un estudio presentado esta semana por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés).

El informe fue elaborado junto a la Presidencia brasileña de la COP30 y la Alianza Global de Energías Renovables (GRA), y se presentó en Brasilia, en un evento previo a la cumbre de cambio climático, que irá de 10 al 21 de noviembre en Belén (Brasil).

De acuerdo con el documento, en 2024 las adiciones de capacidad renovable a nivel mundial alcanzaron “una cifra sin precedentes” de 582 gigavatios (GW). Sin embargo, advirtió la agencia, esto sigue sin ser suficiente para mantener el rumbo hacia el objetivo planteado en el Consenso de los Emiratos Árabes Unidos, durante la COP28, celebrada en 2023.

Vale la pena recordar que allí se acordó triplicar las energías renovables hasta alcanzar los 11,2 teravatios (TW) en 2030.

¿Qué hace falta para alcanzar la meta? El informe es claro: “Alcanzar ese objetivo exige ahora una impresionante capacidad adicional de 1122 GW cada año a partir de 2025″. Esto, dicho en otras palabras, requiere que el crecimiento anual se acelere hasta el 16,6 % en lo que queda de esta década.

El informe también señala otro reto relacionado con la eficiencia energética. La intensidad energética mejoró solo un 1 % durante el año pasado, por debajo del 4 % de las ganancias anuales que se necesitan para cumplir con el objetivo planteado en la COP28, así como para mantener viva la meta del Acuerdo de París, que busca que la temperatura mundial no aumente por encima de 1.5 °C para finales de siglo.

La publicación de este informe coincidió con el lanzamiento de un boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el que se concluye que las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso —los tres gases de efecto invernadero más importantes del mundo— rompieron récord en 2024.

Los autores del informe de IRENA plantean tres medidas urgentes para que se logre el objetivo planteado en 2023. El primero, tiene que ver con integrar los objetivos renovables en los planes nacionales sobre el clima antes de la COP30 en Belén. Cabe recordar que en esta cumbre se revisarán estos planes.

La segunda medida pasa por duplicar la ambición colectiva de las NDC, mientras que la tercera espera que se aumente la inversión en energías renovables para alcanzar al menos 1,4 billones de dólares al año entre 2025 y 2030. Esto es más del doble de los 624.000 millones de dólares que se invirtieron en 2024.

“Las energías renovables se implementan más rápido y son más baratas que los combustibles fósiles, lo que impulsa el crecimiento, el empleo y la energía asequible. Pero la ventana para mantener el límite de 1.5 °C al alcance se está cerrando rápidamente. Debemos intensificar, ampliar y acelerar la transición energética justa, para todos y en todas partes", concluyó António Guterres, el Secretario General de la ONU, luego de conocer las conclusiones del informe.

