Las lluvias continuarán durante este último fin de semana de noviembre, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para el último fin de semana de este mes, del 28 al 30 de noviembre. De acuerdo con la entidad, se esperan condiciones lluviosas en amplios sectores de las regiones Andina, Pacífica y zonas dispersas de la Caribe y la Amazonia, mientras que en la Orinoquía se prevén bajos acumulados de lluvia. Para el caso puntual de Bogotá se pronostican lluvias, especialmente en horas de la tarde o noche, con temperaturas que oscilarán entre los 11 °C y los 19 °C.

Para lo que resta de la jornada de este viernes 28 de noviembre, se prevén lluvias en gran parte del Pacífico, en sectores del sur y centro del Caribe, en el norte y occidente de la región Andina y en buena parte de la Amazonia. En cambio, en la Orinoquía se espera tiempo seco. El Ideam estima que los mayores acumulados de lluvia, con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas, se darán en zonas de Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía.

En contraste, las lluvias de menor intensidad o esporádicas pueden presentarse en Sucre, Atlántico, Boyacá, Tolima, Huila, Vichada, Guaviare, Vaupés y Caquetá. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan cielos nublados y posibles lluvias de variada intensidad.

El instituto pronostica que este sábado 29 de noviembre habrá una ligera disminución de las lluvias en general y que el cielo estará entre parcial a mayormente nublado en varias zonas del país. Sin embargo, hay probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en la región Pacífica, el norte y occidente de la región Andina, el oriente de la Amazonia y sectores de la región Caribe.

Aunque en la Orinoquía predominará el tiempo seco, se podrían presentar lluvias ligeras en el piedemonte llanero. Los departamentos, donde puede haber precipitaciones son La Guajira, Magdalena, Cesar y Córdoba en la región Caribe; Antioquia, Norte de Santander, Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca y el oriente de Caldas en la región Andina; y el occidente de Chocó, Valle del Cauca y Cauca en la región Pacífica. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias en el sector marítimo hacia el sur del archipiélago.

Finalmente, para este domingo 30 de noviembre se prevé una reducción de lluvias en la Orinoquía, la Amazonia y el oriente del Caribe. Además, las lluvias persistirían en distintos sectores de las regiones Pacífica y Andina. Se pronostican lluvias fuertes en el sur de Cesar, centro y sur de Bolívar, Córdoba, golfo de Urabá, Antioquia, Santanderes, noroccidente de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda, centro y sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, occidente y sur de Cauca, norte y oriente de Nariño.

El Ideam también prevé precipitaciones dispersas en el occidente de Meta, Casanare, y zonas de Arauca, Vichada, Vaupés y Guainía. Por otro lado, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias ligeras y dispersas, especialmente al sur del archipiélago.

