Amplían plazo de consulta ciudadana del Programa Nacional de Esterilización de Perros y Gatos

El Ministerio de Ambiente amplió hasta el 30 de noviembre el plazo para que la ciudadanía envíe comentarios a la propuesta de reglamentación del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros. La prórroga llega luego de una masiva participación en su primera publicación, que cerró el pasado 24 de noviembre, y para la cual se recibieron aportes de asociaciones de médicos veterinarios, universidades, entidades del orden nacional, mesas distritales, congresistas, comunidades, entre otros actores.

El proyecto es parte de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba) y del marco de cumplimiento de la Ley 2374 de 2024. Además, según la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, es el “primero en América Latina que integra, por un lado, el control de la población animal, por otro lado, los estándares obligatorios en un sistema clínico unificado y, finalmente, una priorización de atención a animales en calle y a aquellas familias que son cuidadoras y están en condición de mayor vulnerabilidad”.

La amplia participación en la primera publicación, afirmó la cartera, refleja el interés de la ciudadanía por fortalecer el instrumento. En la propuesta se ha dado un trabajo intersectorial entre los ministerios de Ambiente y Salud, el Departamento Nacional de Planeación, la academia y organizaciones expertas en bienestar animal.

¿En qué consiste la propuesta?

Este proyecto de reglamentación integra el concepto One Health/One Welfare que, básicamente, reconoce la relación entre el bienestar animal, la salud pública, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, la iniciativa busca orientar al Estado hacia los territorios con mayores necesidades.

También introduce un sistema de doble priorización, dirigido a poblaciones de animales vulnerables (ferales o en la calle), así como cuidadores y cuidadoras migrantes, recicladores, en situación de calle o de vulnerabilidad socioeconómica.

El proyecto establece lineamientos técnicos para orientar a municipios y operadores, como lineamientos clínicos alineados con estándares internacionales, protocolos de gestión de residuos, fases preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias y trazabilidad de medicamentos.

Cabe recordar que ha habido opiniones divididas frente a este tema. En mayo de 2024, cuando se aprobó la ley que dispone la creación del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros, varios científicos, entre ellos biólogos y médicos veterinarios zootecnistas, presentaron serios reparos. En ese entonces plantearon, como contamos en estas páginas, que no se tuvieron en cuenta los impactos ambientales que generan dichos animales y que la estrategia en la que se basaría el programa ha sido refutada por estudios científicos.

