Líderes del mundo llegaron a la COP26 en más de 400 jets privados

Varios de los líderes del mundo llegaron a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) en sus aviones privados, una acción que generó indignación en los grupos ambientalistas, pues el sector de la aviación es responsable del 1,2% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), según datos de Action Climate Tracker. (Lea: COP26: breve guía para entender por qué todos hablan de cambio climático)

Hasta el momento, en Glasgow, Escocia, donde se está realizando la conferencia, han aterrizado cerca de 400 jets privados en los que han llegado diferentes líderes como Jeff Bezos, fundador de Amazon; el Príncipe de Gales; el Príncipe Alberto de Mónaco y los presidentes de Francia, Israel, Alemania, India, Japón o Estados Unidos.

Matt Finch, portavoz de Campaigning for cleaner transport in Europe, aseguró a The Times que “el jet privado promedio, y no estamos hablando del Air Force One, emite dos toneladas de CO₂ por cada hora de vuelo”. Organizaciones ambientales estiman que estos jets podrían generar cerca de 13.000 toneladas de emisiones de CO₂.

La huella de carbono de Joe Biden y su equipo, por ejemplo, podrá ser de cerca de 100 toneladas de carbono, pues está acompañado de una flota de cuatro aviones, el helicóptero Marine One y un enorme desfile de autos, incluido “La Bestia”. (Puede leer: Estos fueron los primeros anuncios de Colombia en la COP26)

La cantidad de aviones que llegaron a Glasgow provocaron un colapso en el aeropuerto. De hecho, varios de ellos se vieron obligados a volar 30 millas más hasta llegar al lugar más cercano, que era Prestwick. Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, por ejemplo, sobrevoló Glasgow durante más de 20 minutos por la cantidad de aviones que se aproximaban a aterrizar.

“La mayoría de los viajes se pueden completar fácilmente en vuelos programados. Los jets privados son muy prestigiosos, pero es difícil evitar la hipocresía de usar uno mientras se afirma estar luchando contra el cambio climático”, apuntó Finch.

¿Cuál es la huella de carbono de los aviones privados?

Los aviones emiten gases de efecto invernadero, el principal es CO₂ porque necesitan gasolina que es un combustible fósil. Cifras de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) estiman que en los últimos años, la aviación internacional emitió alrededor de 600 MtCO2 al año, es decir, la aviación es el responsable del 1,2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

La OACI explica que “las emisiones por kilómetro recorrido de los aviones son peores que cualquier otra forma de transporte. Pero, varían considerablemente según el tamaño, los niveles de ocupación y la eficiencia. Los jets privados generalmente producen significativamente más emisiones por pasajero que los vuelos comerciales”. Uno de los jets más comerciales y populares es el Cessna Citation XLS que consume cerca de 225 galones de gasolina, es decir, 1.023 litros de combustible por hora. (Le puede interesar: Las tensiones alrededor de la COP26, ¿qué han dicho los líderes mundiales?)

El Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) estima que se emiten 2,52 kg de CO₂ por cada litro de combustible que quema un avión para andar. Por ejemplo, el viaje que realizaron varios líderes de Roma hasta Glasgow, que dura cerca de dos horas y 45 minutos, podría emitir 7,1 toneladas de CO₂ porque requiere cerca de 2.813 litros de combustible para completar este recorrido.